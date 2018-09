Salvar el Archivo demandará al Gobierno en la Audiencia Nacional si no vuelven los fondos Mario Conde y Policarpo Sánchez intervinieron ayer en la presentación de la nueva junta directiva de la asociación Salvar elArchivo. / ICAL Mario Conde critica la «inacción» del Estado y arremete contra el PP y el PSOE por ceder ante la presión del nacionalismo catalán RICARDO RÁBADE / WORD SALAMANCA Martes, 25 septiembre 2018, 11:10

Los 400.000 documentos del Archivo de la Guerra Civil que fueron enviados en sucesivas remesas a Cataluña desde el año 2006 vuelven a situarse en el ojo del huracán informativo. La asociación Salvar el Archivo anunció ayer que el próximo mes de octubre emprenderá una nueva estrategia para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez que ordene la devolución al Palacio de San Ambrosio de los denominados 'papeles de Salamanca', que fueron entregados al Govern catalán de forma ilegal.

El presidente de la asociación, Policarpo Sánchez, adelantó ayer las acciones que emprenderá esta formación, coincidiendo con la presentación pública de los nuevos miembros de la junta directiva de la asociación, entre los que figuran el controvertido expresidente de Banesto y abogado del Estado, Mario Conde, y el periodista Herman Tertsch.

Sánchez avanzó que el próximo mes de octubre «vamos a reclamar por la vía administrativa, y si ésta no resulta favorable, mediante demanda civil ante la Audiencia Nacional, al Gobierno de España la devolución de los fondos expoliados del Archivo de Salamanca». Además, la asociación emprenderá acciones legales demandando «por vía civil, penal o ambas» a la Generalitat catalana y a los «responsables directos del intento de ocultación de los documentos y bienes que están obligados a devolver». En concreto, la demanda consistirá en una querella contra los que fueron responsables de la Consejería catalana de Cultura entre los años 2006 y 2015.

Esta nueva fase de la estrategia reivindicativa de Salvar el Archivo incluirá también la organización de actos en diferentes ciudades españolas con el objetivo de «poner de nuevo en el foco del debate nacional el tema del Archivo de Salamanca». Con estas actuaciones se persigue especialmente «generar presión al Gobierno de Pedro Sánchez» y «pedirle públicamente que cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la sentencia del Tribunal Constitucional que nos dan la razón», enfatizo Policarpo Sánchez.

Por su parte, Mario Conde recalcó que el Archivo de Salamanca es sinónimo de «historia y cultura» y atribuyó a razones políticas la fragmentación que ha padecido y que desembocó finalmente en el incumplimiento, incluso, de resoluciones dictadas por los jueces.

«Me alegro de estar aquí», verbalizó Conde, quien recordó que fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y, concretamente, la entonces ministra de Cultura, Carmen Calvo –actual vicepresidenta del Gobierno de Sánchez– la que autorizó la salida de los legajos, ya que el Ejecutivo socialista «necesitaba los votos de los nacionalistas catalanes para otra finalidad» y luego ese respaldo se tradujo en «la fragmentación de un archivo histórico».

Asimismo, Conde denunció que la Generalitat de Cataluña haya actuado como «juez y parte» en la selección de los documentos de acuerdo a la Ley de Restitución y que «ha cometido abusos». Estos excesos los asignó a que «muchísimos documentos no catalanes han sido trasladados», entre ellos de Valencia, Madrid, Asturias y Aragón.

El exbanquero lamentó también que, además de arrebatarlos de manera indebida, no se hayan fotocopiado y que los que no han podido ser entregados a sus legítimos propietarios, tal y como contempla una sentencia del Tribunal Constitucional, no han retornado al Centro Documental de la Memoria Histórica. En este sentido, evidenció que el Gobierno de España y, en concreto, el Ministerio de Cultura, a pesar de ese fallo judicial, no esté haciendo «nada». De hecho, precisó que «la misma ministra que ordenó sacarlos es la que ahora no quiere devolverlos». También justificó la existencia de esta asociación porque el Estado «renuncia a hacer lo que tiene que hacer como es el cumplimiento de resoluciones judiciales».

Durante sus reflexiones, Conde confesó que le gusta que la agrupación Salvar el Archivo sea un movimiento «estrictamente de la sociedad en defensa de unos archivos que son patrimonio de todos los españoles». También dejó claro que, personalmente, no tiene ningún interés en sentar en el banquillo a nadie y sí en recuperar los documentos para Salamanca y «esperemos que el Estado cumpla con su misión». En este sentido, aseveró que «detrás de la inacción del Estado parece existir una ilógica política que ha afectado tanto al PP como al PSOE».

Fábulas del nacionalismo

El periodista Hermann Tertsch engarzó la reclamación salmantina con la «situación extraordinaria» que vive el país. «Hay zonas de España donde no se pueden ejercer las libertades, donde no se aplica la Constitución y donde se destruyen documentos», sentenció. También acusó al Ejecutivo catalán de «adoctrinamiento en el odio y la hispanofobia» y del «secuestro de partes de la historia que aluden a Cataluña y la posible destrucción de esas partes que no les convienen para la historia que están inventando», dejando clara su profunda desconfianza y frontal oposición hacia «las fábulas que nos cuenta el nacionalismo». Incluso llegó a definir a los Mossos d' Escuadra como «una policía política de los golpistas».