Salvar el Archivo advierte al Gobierno de que no permitirá la salida de más fondos

Estanterías del Centro Documental de la Memoria Histórica repletas de documentos del periodo republicano y de la Guerra Civil. Acusa al ministro de Cultura de plegarse a las exigencias de la Generalitat, que reclama la entrega de otros 43.000 legajos

El Gobierno de Pedro Sánchez ha cedido a las presiones del independentismo catalán y va a autorizar en el mes de noviembre una nueva salida de fondos del Archivo de la Guerra Civil para ser enviados a Cataluña. Ésta es la contundente y jugosa conclusión que ha obtenido la asociación Salvar el Archivo de Salamanca, después de tener conocimiento de la reunión que celebraron este pasado miércoles el ministro de Cultura, José Guirao, y la consejera de Cultura de la Generalitat catalana, Laura Borrás.

Guiraro anunció, tras entrevistarse con la consejera catalana, que se convocará en noviembre, aún sin fecha definitiva, una reunión de la comisión mixta Generalitat-Estado para «resolver los temas pendientes» en torno a este asunto «de acuerdo con la ley». «Y no son tantos» documentos, ironizó Guirao, recordando que el grueso de los bautizados como 'papeles de Salamanca' ya ha sido trasladado a Cataluña. «En el cumplimiento de la ley estamos de acuerdo y no será nada problemático de resolver», explico Guirao, quien reconoció que «en algún momento se atascó por temas políticos, pero ahora no tiene que haberlos a algo que está legislado». Laura Borrás habló al término de la reunión con el ministro de «culminar un proceso y hay voluntad de hacerlo».

La reacción de Salvar el Archivo fue inmediata y contundente. Según señaló el presidente de esta asociación, Policarpo Sánchez, la consejera de Cultura ha pedido directamente al ministro que «cometa un delito en el Archivo de Salamanca y éste se ha mostrado dispuesto a cometerlo a cambio de lograr apoyos para aprobar los Presupuestos de Pedro Sánchez».

La reivindicación del Govern consiste en conseguir que salgan de Salamanca con dirección a Cataluña 43.000 documentos del periodo republicano y de la Guerra Civil, que fueron incautados por el régimen del general Francisco Franco. Ante esta «alarmante» situación, la asociación avanzó que presentará un escrito en el Registro de la Subdelegación del Gobierno de Salamanca el próximo miércoles, dirigido al ministro de Cultura, solicitando relación detallada de los documentos que pretenden trasladar del Archivo y advirtiendo de que, en caso de comprobar que incumplen la ley, «emprenderíamos las acciones judiciales oportunas, tanto en la vía contencioso-administrativa para impedir su traslado a Cataluña como penales contra los responsables del delito».

Igualmente, en el escrito dirigido al ministro de Cultura la asociación le recomienda que antes de ordenar el traslado de documentos a Cataluña «consulte con los servicios jurídicos del Ministerio, en la seguridad de que le advertirán que pretende cometer un delito». Además, la asociación que encabeza Policarpo Sánchez adelantó que iniciarán «contactos de inmediato con todos los partidos políticos para hacer un frente común en defensa de la legalidad». De hecho, la presidenta de honor de la asociación, la senadora de Foro Asturias Rosa Domínguez de Posada, presentará una iniciativa parlamentaria para bloquear cualquier nueva salida de Salamanca de documentos que incumplan la ley.

Policarpo Sánchez enfatizó que «lo que tiene que hacer el Gobierno es cumplir la ley, exigiendo a la Generalitat de Cataluña que devuelva al Archivo de Salamanca los 400.000 documentos que mantiene indebidamente en su poder y no plegarse a nuevos intentos de extorsión por intereses partidistas».

Reivindicaciones catalanas

Por su parte, el portavoz de la Comisión de la Dignidad, Josep Cruanyes, también cuantificó ayer en unos 43.000 los documentos catalanes que aún permanecen en el antiguo Palacio de San Ambrosio y que deben ser entregados a Cataluña. Esta comisión, que viene abanderando y aglutinando desde el año 2002 las reivindicaciones catalanas para el retorno de estos legajos, envió el pasado mes de julio una carta al ministro de Cultura para recordarle toda la documentación que no ha retornado a Cataluña. También remitieron la misma misiva a la consejera Laura Borrás, que ha asumido y hecho suya dicha reivindicación, tal como quedó patente en la reunión que mantuvo el miércoles con José Guirao.

Los 43.000 documentos objeto de la discordia engloban 23.000 folios pertenecientes a individuos particulares, empresas y partidos políticos; unos 10.000 documentos de las Consejerías de Orden Público y Justicia de la Generalitat correspondientes al periodo bélico, así como 10.000 legajos más vinculados a 41 ayuntamientos catalanes, además de un número incierto de fondos de la Generalitat correspondientes al periodo republicano que se encuentran depositados en el Archivo Militar de Ávila.

Además, la Comisión de la Dignidad instó al Gobierno para que abra un nuevo plazo con el fin de que personas y entidades de otras Comunidades Autónomas puedan reclamar la documentación vinculada a sus antecesores que se encuentra guardada en el Archivo salmantino. El anterior plazo fue cerrado por el Ministerio de Cultura en el año 2008.

La Generalitat ha señalado que hasta el momento ha logrado recuperar del Archivo salmantino 1,48 millones de folios, empaquetados en 1.672 cajas, así como 900 libros.