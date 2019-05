Baloncesto El salmantino Manuel Rodríguez regresa a Islandia para dirigir al Skallagrímur masculino Manuel Rodríguez, en el cartel con el que el club anuncia su llegada al equipo. / WORD Tras un año en al dirección técnica del cantera del retoma su carrera en el extranjero REDACCIÓN / WORD SALAMANCA Jueves, 23 mayo 2019, 18:42

El técnico de baloncesto salmantino Manuel A. Rodriguez iniciará una nueva aventura en los banquillos extranjeros al anunciarse que ficha como entrenador del equipo masculino de Skallagrímurn en Islandia.

Tras su paso por Suecia, Islandia y Rumania y una temporada sabática alejada de los banquillos, en la que estuvo trabajando en la dirección técnica de la cantera de Carbajosa, el técnico salmantino regresará la próxima temporada a Borgarnes, en Islandia, donde ya fue el entrenador del equipo femenino durante las temporadas 15/16 y 16/17.

En su primera temporada en Islandia fue campeón de liga consiguiendo el ascenso a la máxima categoría del baloncesto islandés femenino y en la segunda consiguió ser subcampeón de Copa de Islandia, algo nunca antes conseguido por el club, y semifinalista de liga.

El buen trabajo realizado allí con el equipo femenino ha sido uno de los principales motivos para que la junta directiva se haya decantado por el técnico salmantino para que sea el máximo responsable del equipo masculino la próxima temporada.

«Tras una temporada muy enriquecedora a nivel personal, en la que he podido descansar y disfrutar de mi familia, así como también he podido ver trabajar a otros entrenadores, me ha llegado la oportunidad de dirigir a un equipo masculino. Estoy muy contento e lusionado de poder regresar a Borgarnes para encargarme del ilusionante proyecto que ponen en mis manos«, señala en técnico salmantino antes de iniciar su nueva aventura.