TRIATLÓN El salmantino Clemente Alonso McKernan, el 34º en el Mundial de Ironman en Hawai El alemán Jan Frodeno conquista su tercer campeonato del Mundo con récord de la prueba JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Domingo, 13 octubre 2019, 11:42

El triatleta salmantino Clemente Alonso McKernan ha participado esta madrugada en el Campeonato del Mundo de Ironman en Hawai con los mejores deportistas de la especialidad. El charro ha finalizado en el puesto 34 con un tiempo de 8:45:40 en una prueba que no ha dejado satisfecho al experimentado triatleta de Salamanca afincado en Gran Canaria desde hace muchos años. «Resumido: peor día en competición desde noviembre de 2006. Tengo 90km por ahí seguidos por debajo de 230w (hay entrenos que termino con más media) y no sé por qué. Corriendo tuve un rato bueno, pero el Energy Lab me machacó y me arrastré de nuevo hasta meta. Contento por terminar», ha señalado McKernan en sus redes sociales.

El campeón del mundo ha sido el alemán Jon Frodeno, que ha logrado así su tercer entorchado mundial y además lo ha hecho con récord de la prueba gracias a un tiempo de 7:51:13 y haciendo un maratón final en 2:42:42, seguido de Tim O´Donnell con 7:59:41 y Sebastian Kienle con 8:02:04.

El mejor español en la cita ha sido Eneko Llanos con en el puesto 29, mientras que Clemente fue el 34º con 8:45:40. El salmantino empleó en la natación un tiempo de 51:41 (3,8 km), en la bici 4:43:11 (180) y en el maratón (42) 3:03:55.