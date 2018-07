La Salina organiza talleres para prevenir y sensibilizar contra los delitos de odio Sede de la Diputación de Salamanca. / WORD Con motivo del Día Europeo para las Víctimas de los Delitos de Odio, que se celebra el próximo 22 de julio REDACCIÓN / WORD SALAMANCA Martes, 10 julio 2018, 11:46

La Diputación de Salamanca, a través del Servicio de Animación Comunitaria del área de Bienestar Social, ha organizado un ciclo de talleres en distintos municipios de la provincia con el objetivo de prevenir y sensibilizar contra este tipo de delitos. Los talleres, que se celebrarán durante los próximos días con motivo del Día Europeo de las Víctimas de los Delitos de Odio -22 de julio-, llegarán a un total de 15 localidades y prestarán atención a «los delitos de odio cometidos no sólo por cuestiones de género, raza o lugar de origen, sino también a aquellos vinculados a la situación de pobreza».

Además de sensibilizar a la población acerca de los valores de tolerancia, solidaridad y protección de los derechos humanos y de prevenir la propagación de ideas y prejuicios que fomenten el odio hacia determinados colectivos, los talleres pretenden entrenar en la detección de las distintas formas de discursos de odio, con «especial atención» al 'ciber-odio', a la discriminación y a la creación de prejuicios y estereotipos, ha apuntado la Diputación.

Asimismo, tratarán de identificar situaciones de intolerancia que pueden sufrir los colectivos más vulnerables, proyectarán una imagen positiva sobre estos colectivos y darán a conocer los recursos de apoyo de los que disponen las víctimas de delitos de odio. Los talleres se completarán con una exposición fotográfica con imágenes de personas susceptibles de sufrir delitos de odio por su pertenencia a determinados colectivos acompañadas por rótulos con mensajes como «no racismo, no xenofobia, no islamofobia, no homofobia».

También, adelantó la Diputación, servirán para repartir marca páginas con dibujos y mensajes positivos y negativos sobre temas como los derechos humanos o la importancia de acabar con la discriminación.

Tras el primer taller, celebrado ayer e n Cantalapiedra, seguirá por Linares (10 julio, 19:00 horas), Ledesma (13 julio, 11:30), La Fregeneda (13 julio, 17:00), Béjar (16 julio, 19:00), Terradillos/El Encinar (19 julio, 18:00), Cantalpino (18 julio, 20:00), Babilafuente (20 julio, hora por concretar), Vitigudino (25 julio, 18:00), Tamames (26 julio, 11:00), San Cristóbal de la Cuesta (27 julio, 20:30) y Carbajosa de la Sagrada (31 julio, 20:00).

También está previsto que el ciclo de talleres llegue a La Fuente de San Esteban, Fuentes de Oñoro y Guijuelo, en fechas aún por cerrar, Los talleres están dirigidos a la población en general, asociaciones de mujeres, mayores, jóvenes y AMPAS; profesionales de ayuntamientos, del ámbito sanitario, miembros de la Guardia Civil y de la Policía Local y personas con intervención desde Servicios Sociales.