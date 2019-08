Fútbol - Segunda B El Salamanca CF UDS viaja a Amorebieta sin que Pablo Cortés pueda sentarse en el banquillo Pablo Cortés, en la sala de prensa del Helmántico. / WORD El técnico inicia su nueva etapa como entrenador del primer equipo «sin intenciones de hacer una revolución» I. L. S. / WORD SALAMANCA Viernes, 30 agosto 2019, 14:58

El Salamanca CF UDS abre este sábado a las 16:30 horas en Amorebieta la jornada del Grupo II de Segunda B tras su contundente victoria en el arranque liguero ante el Arenas de Getxo.

Y volverá a hacerlo sin entrenador en el banquillo, ya que tal y como anunció Pablo Cortés, al menso esta semana, no podrá sentarse en el mismo y deberá dirigir el partido desde la grada.

Así lo confirmó el propio técnico en su comparecencia ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Helmántico.«No me voy a poder sentar en el banquillo. Se está resolviendo el tema. De momento todo se queda en una multa económica. Espero que se resuelva cuanto antes porque no queremos exponernos a una sanción deportiva», afirmó. Al parecer, poder tramitar la ficha de Cortés depende de que se liquide el contrato con Chiquimarco o se llegue a un acuerdo él. Hasta entonces la Federación no autorizará que Cortés se siente en el banquillo y la sanción seguirá agravándose.

En relación a cómo había vivido su regreso a la dirección del primer equipo, Cortes se mostró muy contento. «Ha sido y es una semana ilusionante. El grupo es muy bueno a nivel humano y a nivel deportivo. Conociendo también un poco al grupo, ya desde pretemporada, hemos seguido la línea. No vengo a revolucionar nada. Solo mejorar lo que se pueda» afirmó el técnico.

Respecto a la situación de la plantilla, Cortés desveló que Amaro esta recuperado, «nos llevamos un susto importante con el percance en el tobillo pero está bien. Ubis no llega y Gio -la última incorporación al equipo- también se queda fuera».

A preguntas de los periodistas sobre cómo iba a llevar lo de estar en la grada para comunicarse con la gente que se siente finalmente en el banquillo, el técnico salmantino fue claro, «nos coordinamos con la gente que esté en el banquillo. Nos situaremos cerca del banquillo para que haya una comunicación directa. Vimos la respuesta del equipo el fin de semana pasado y estamos tranquilos».

Pese a que ya había señalado que no pretendía introducir grandes cambios en el juego y el esquema del equipo, el entrenador del Salamanca CF UDS afirmó que «hemos incidido en algunos aspectos del bloque defensivo y algunas premisas ofensivas que hay que mejorar».

Además, fue tajante al asegura que «sí, me gustaría algún fichaje. Me gustaría un extremo», aunque también reconoció que «Gio está muy bien. En el 4-4-2 del Atlético de Madrid B era uno de los puntas, pero tiene mucho dinamismo y podría jugar también en banda».

En relación al rival, el Amorebieta vizcaíno, Cortés destacó que «son un equipo que, a nivel defensivo, son muy sólidos. En ataque tiene las ideas muy claras con su juego directo, muchos centros laterales… ya las tenían el año pasado».

Y finalmente al ser cuestionado por si compartía el objetivo de Trejo de conseguir el ascenso, el técnico salmantino recurrió al partido a partido. «Vamos a ir con calma. Dentro de la meta final, hay objetivos prioritarios como ir a competir mañana. Vamos a intentar sacar los tres puntos en un campo muy difícil. Me conocéis y no voy a ir más allá del trabajo diario y del siguiente partido», concluyó.