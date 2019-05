FÚTBOL - Segunda B El Salamanca CF traslada su 'Fan Zone' a una discoteca tras no completar los permisos en Villares Fan Zone del CF Salmantino de la temporada pasada. / El Norte El club hace un llamamiento a su afición para que acuda al CVM LAVDE de la calle Prior para seguir el partido ante el Celta B JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Sábado, 18 mayo 2019, 12:35

Ya es definitivo. El Salamanca CF no realizará la Fan Zone como tenía previsto y como anunció en varias ocasiones durante la semana en el parking del Fondo Norte del estadio Helmántico. El club charo, que hasta el jueves no inició los trámites reglamentarios para hacer un evento público de este tipo ante el Ayuntamiento de Villares de la Reina y que no completó en tiempo y forma -le faltaban la memoria técnica y el seguro de responsabilidad civil para haber recibido el OK del Consistorio- ha convocado a su afición en un discoteca del centro de la ciudad para poder seguir a través de la pequeña pantalla el encuenntro ante el Celta B que será televisado en directo por la TVG2.

El partido es vital para ambos en su afán por evitar la promoción de descenso a Tercera. El club charro señala en sus redes sociales que «¡¡Disfrutaremos del partido ante el Celta «B» en Familia!! Será en el CVM LAVDE, gracias al grupo Kandhavia!

Los que quieran acudir allí tendrán que cumplir los siguientes requisitos según informa la entidad y habrá las siguientes actividades paralelas.

- Imprescindible carnet de abonado

- Stand de venta

- Pintura de cara

- Descuentos en consumo para abonados

- Para los NO abonados se reserva derecho de admisión

❗️PREVIA DESDE LAS 16:00