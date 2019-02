Salamanca supera la media nacional con casi 14.000 donaciones de sangre en 2018 Dos alumnas donan sangre en la Facultad de Educación de la USAL. / LAYA El volumen de extracciones repuntó, se cuantificaron 1.704 nuevos donantes y se puso fin a las caídas de 2016 y 2017 RICARDO RÁBADE / WORD Sábado, 16 febrero 2019, 11:54

2018 fue un año especialmente positivo y gratificante para las donaciones de sangre en el conjunto de la provincia salmantina, dado que se rompió la tendencia negativa que marcó los años 2016 y 2017. Durante la pasada anualidad se contabilizaron en Salamanca un total de 13.912 donaciones, lo que se tradujo en un relevante y sustancioso incremento de 333 donaciones más en comparación con las computadas en 2017, cuando fueron 13.579, según los datos que detallaron ayer, a la hora de hacer balance de lo acontecido en 2018, el presidente y el vicepresidente de la Hermandad deDonantes de Sangre de Salamanca, José Luis Martín Aguado y Fernando Barbero.

El aumento cosechado en 2018 resulta especialmente significativo tras dos años encadenándose bajadas consecutivas –2016 y 2017– después de un ejercicio especialmente positivo, como fue 2015, donde se sobrepasó con creces el umbral de las 15.000 donaciones, con exactamente 15.305. En este sentido, José Luis MartínAguado se mostró especialmente satisfecho con los dígitos de 2018, puesto que «se cubrieron las necesidades de sangre y ninguna operación tuvo que suspenderse por la falta de componentes sanguíneos».

Con todo, la hermandad incidió en la importancia de que el ritmo de donaciones no se vea resentido por los periodos vacacionales, donde la demanda de sangre no decae.Por ejemplo, el periplo vacacional de laSemana Santa es un periodo donde se corre el riesgo de que las donaciones disminuyan, debido a que hay varias fechas festivas que se encadenan. Pese a estos condicionantes,ello no fue óbice para que Salamanca fuera una de las cuatro provincias de Castilla yLeón en las que creció el número de donaciones a lo largo de 2018, según destacó FernandoBabero. De hecho, el índice de donación por cada 1.000 habitantes se situó enSalamanca en exactamente 41,97, superando a las 40 donaciones de la media nacional.

Pero no solo aumentó el volumen de donaciones, sino también el número de donantes, puesto que se cuantificaron 1.704 donantes nuevos. El último carné emitido en 2018 fue el número 63.528, mientras que el número de donantes registrados se situó en 53.413 y la cifra de donantes activos –los que han hecho, al menos, una donación de sangre a lo largo de los tres últimos años– fueron 15.505. Las donaciones en 2018 fueron hechas por 8.857 personas, de las que 4.750 fueron hombres y 4.107 mujeres.

En cuanto al género, de las 13.912 donaciones, 8.247 fueron de hombres (59%) y 5.665 de mujeres (41%). Sobre la edad, los jóvenes siguen siendo los más concienciados con la donación, ya que en el tramo de 18 a 32 años se hicieron 3.286 donaciones (un 37,10%), seguidos del tramo de edad entre 48 y 65 años (2.937 donaciones, es decir, el 33,16%) y por último, de 33 a 47 años (con 2.634 donaciones, un 29,74%).

Otra variable que sobresale en el balance estadístico se refiere a los meses en los que la población fue más propensa a la hora de poner el brazo para donar su sangre. Los dos meses que arrojan las cifras más elevadas fueron enero (1.407 extracciones) y agosto (1.342), mientras que los meses más flojos fueron junio, con solo 981 donaciones y diciembre, con apenas 979.

Máximos anuales

El aluvión de datos que maneja la Hermandad de Donantes de Sangre pone de relieve, por ejemplo, que en 2018 los donantes que efectuaron su primera donación con 18 años ascendieron a 146. El índice de repetición fue de 1,57.Conviene aclarar que se permite a un varón realizar un máximo de cuatro donaciones al año y un máximo de tres a las mujeres, teniendo que haber en ambos casos un intervalo de dos meses entre cada extracción.

Otra cuestión a ponderar es el lugar donde se llevó a cabo la extracción. De las 13.912 donaciones, 8.942 se hicieron en la unidad móvil y las 4.970 restantes en elHospital.El número de desplazamientos que hizo la unidad móvil fue 342. En el caso de los pueblos, se hicieron 5.453 extracciones entre enero y diciembre. El resto se distribuyó, teniendo en cuenta el punto donde se hizo la extracción, en centros comerciales y en el autobús para las donaciones ( 905), asociaciones y empresas (381), centros de salud (603), centros militares (160), instituciones públicas (190) y universidades y centros de enseñanza (1.250).

Además, durante la Hermandad de Donantes de Sangre envió durante 2018 un total de 1398 efectos postales, 11.512 sms y 37.518 correos electrónicos, siendo 300 ejemplares los distribuidos de la revista 'Noticiario', que se encarga de editar la hermandad.Por otro lado, con motivo de diversas campañas de promoción efectuadas en centros de enseñanza y en el Hospital, se repartieron dípticos informativos proporcionados por el Centro de Hemoterapia.

Tanto en el punto fijo del hospital Virgen de la Vega como en las colectas extrahospitalarias en la capital y provincia se entregaron numerosos detalles promocionales a los donantes.También se distribuyeron o6.000 calendarios de mesa y 4000 de bolsillo entre los donantes.