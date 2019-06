Salamanca registró en 2018 casi el doble de fallecimientos que de nacimientos Numerosos viandantes caminan por la calle Toro, en el centro de la capital. / LAYA Los datos del INE corroboran una tendencia que empezó en 1988 y que no ha dejado de agravarse desde entonces DANIEL BAJO / WORD SALAMANCA Jueves, 20 junio 2019, 11:31

Salamanca encadena otro año más perdiendo habitantes. El Instituto Nacional de Estadística publicó ayer los datos provisionales del movimiento natural de la población durante 2018. Esto es, la diferencia entre los nacimientos y los decesos de todo el año pasado. Los resultados son muy negativos.

De acuerdo a las cifras recopiladas por el INE, Salamanca registró 1.929 fallecimientos más que partos en 2018. Vinieron al mundo 2.074 niños y nos abandonaron 4.003 personas. Las tasas de natalidad y de mortalidad, obviamente, corroboran esta tendencia. La tasa de mortalidad de 2018 llegó hasta los 12,03 finados por cada 1.000 habitantes. La de natalidad se quedó en apenas 6,23 bebés. Prácticamente murieron el doble de personas de las que nacieron. El número de partos se ha desplomado un 28% en sólo una década. Vamos en caída libre.

La información del INE tiene muchos puntos de vista y casi todos todos son malos. La diferencia entre alumbramientos y decesos es muy grave y aún así hay lecturas todavía más preocupantes. Por ejemplo, tan sólo hubo 503 nacimientos por cada 1.000 fallecimientos. Es el peor ratio de la historia, o al menos desde que el INE empezó a controlar el movimiento natural de la población, allá por 1975. El año pasado estábamos en 579, así que si seguimos la tónica, el año que viene estaremos por debajo de los 500 nacimientos por millar de decesos y llegaremos a una situación límite, con más del doble de muertes que de alumbramientos.

Por ahora no es más que una tendencia. El tiempo lo dirá, pero no hay demasiados motivos para ser halagüeños, porque esto viene de muy lejos. Salamanca empezó a perder población de forma natural en 1988. Aquel año nos instalamos en una tónica negativa y desde entonces la situación no ha hecho sino empeorar sin que nadie le buscase remedio. Nunca volvimos a ganar población naturalmente y quien sabe si volveremos a hacerlo algún día. El padrón que el INE publica cada año corrobora que nuestra provincia se vacía. La última estimación señala que Salamanca tiene menos de 330.000 habitantes. Jamás había contado con tan pocos residentes como en la actualidad.

Los datos de 2018 son muy negativos: 2.074 alumbramientos y 4.003 decesos

Si se le quieren buscar tres pies al gato y tratar de ver un lado bueno a los guarismos del INE, hay que señalar que los 2.074 nacimientos de 2018 superan a los 2.028 de 2017. También se produjeron menos decesos (4.003 en 2018; 4.027 en 2017). Por tanto, mejoró muy levemente la tasa de natalidad entre 2017 y 2018 (de 6,07 a 6,23) y se frenó el decrecimiento poblacional (de -7,32 personas por cada 1.000 residentes a -7,29). Cifras insignificantes si se contempla el panorama en su conjunto.

Son los datos principales y más relevantes del informe del INE, pero hay muchos otros que deberían llamar la atención de las autoridades. Si el despoblamiento de la España interior fue un 'leit motiv' de la campaña electoral y objeto de mil promesas políticas, en Salamanca tienen material de sobra con el que trabajar.

Consecuencias

Otra consecuencia es el paulatino e irremediable envejecimiento de la población salmantina. La edad media de los habitantes de la provincia ya llega a los 47,8 años. A medio plazo se avecinan más jubilaciones, más dependencia y menos población en edad de trabajar para sostener a más pensionistas con derecho a su paga de jubilación.

La ausencia de un relevo generacional completo tiene repercusiones inmediatas. No se trata sólo de que las provincias del interior se vacíen (que también), sino de que tal vez, en algún momento, alguien plantee que haya que ampliar la edad de jubilación, recortar prestaciones públicas o disparar los impuestos para sostener la pirámide poblacional. A día de hoy, nuestro índice de envejecimiento alcanza el 207% (207 mayores de 64 por cada 100 menores de 16) y la tasa de dependencia (proporción de jubilados sobre la población en edad de trabajar) ya está en el 42,7%.

Y no somos los únicos, pero ya se sabe que mal de muchos... El envejecimiento poblacional de Castilla y León constituye un enorme reto demográfico de futuro, ante la falta de relevo generacional y la merma cada vez más acusada del número de habitantes de la Comunidad. La tendencia de los últimos años no cesa y en 2018, Castilla y León fue la segunda autonomía con el peor saldo vegetativo, ya que se produjeron 14.199 fallecimientos más que nacimientos, según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El saldo vegetativo fue negativo en todas las provincias de la Comunidad, con especial incidencia en León, con 3.670 defunciones más que nacimientos, seguida de Salamanca, con 1.929 y Zamora, con 1.844. Asimismo, en Burgos murieron 1.648 personas más de las que nacieron; en Valladolid, 1610; en Palencia, 1.189; en Ávila 1.048; en Segovia, 714 y en Soria, 547.

La tasa bruta de mortalidad de Castilla y León, es decir, el número de fallecimientos por cada 1.000 habitantes, se situó en 12,1, sólo por detrás de los 12,9 de Asturias, donde se registró el mayor ratio. La media nacional se situó en 9,1 fallecimientos por mil habitantes, y la autonomía con el menor ratio fue Madrid, con siete.