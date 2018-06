Salamanca registró 2.001 fallecimientos más que nacimientos en el año 2017 Dos personas caminan por una desértica calle Compañía. / WORD El Instituto Nacional de Estadística señala que hubo 4.026 decesos y tan solo 2.025 alumbramientos D.B.P. / WORD SALAMANCA Miércoles, 20 junio 2018, 11:18

El Instituto Nacional de Estadística publicó ayer un avance provisional del movimiento natural de la población, en el que recoge guarismos de nacimientos, defunciones y matrimonios.

Lo más reseñable es la sustancial diferencia entre alumbramientos y decesos en Salamanca. Nuestra provincia lleva años en caída libre (hubo un ligerísimo repunte en 2008, pero no fue más que un espejismo), pero 2017 fue el peor desde que el INE tiene registros. Tan sólo hubo 2025 nacimientos. Nunca, desde 1975, se había dado una cifra semejante.

Y por otra parte está el aumento sostenido de los decesos. Desde hace años rondan los 3.600-3.900 anuales, pero en 2017 se superaron, por primera vez, los 4.000 fallecimientos. Fueron exactamente 4.026.

Con estos datos, una resta nos dice que en Salamanca fallecieron 2.001 personas más de las que vinieron al mundo en 2017. Es una tónica que se repite desde hace demasiados años, pero nunca hasta este punto. La provincia lleva tiempo perdiendo habitantes, tanto por el movimiento natural de la población como por la emigración y este dato corrobora la tendencia.

No es un consuelo, pero la situación de Salamanca no es ni mucho menos única. La comunidad autónoma de Castilla y León ha registrado el segundo saldo vegetativo más negativo del país con 13.446 habitantes menos. El saldo vegetativo (nacimientos menos defunciones) fue negativo en once comunidades autónomas y positivo en las otras seis así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla

Así, la serie de nacimientos en Castilla y León es desde 2015 descedente, ya que ese año se registraron 17.389 nacimientos, cifra que bajo a 16.675 en 2016 y 15.493 el pasado año. Además, el indicador coyuntural de fecundidad, que mide el número de hijos por mujer, es en Castilla y León de los más bajos con 1,14 hijos por mujer, por debajo de la media nacional, que es de 1,31.