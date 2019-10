FÚTBOL - Copa Federación El Salamanca CF recibe esta tarde al Burgos en la Copa RFEF sin 'mirar' al derbi ante Unionistas Álex Serrano, ante el Burgos el pasado domingo. / Burgos Conecta Pablo Cortés deja fuera de la lista a Carpio, Borja López, Hugo Díaz, Ubis, Álex Serrano, Rafa Mella y el portero Juan Pablo Jiménez, mientras que llama del filial a Javi, Mati y Monarrez DANIEL HERNÁNDEZ Salamanca Jueves, 3 octubre 2019, 12:49

El Salamanca CF UDS debuta a las 19:30 en la Copa Federación ante el Burgos. Es la ronda de dieciseisavos de final y se disputa a un solo partido. Si el Salamanca CF UDS logra alcanzar las semifinales, jugará la Copa del Rey. La Copa RFEF está estructurada en cuatro grupos de ocho equipos según criterios de proximidad geográfica. Si los salmantinos vencen al Burgos jugarán la segunda ronda ante el Móstoles o el Unión Viera.

A nadie se le escapan dos condicionantes de este partido: que el Salamanca perdió ante el Burgos el domingo pasado en el partido de Liga y sobre todo que el fin de semana disputan ante Unionistas el derbi de la ciudad, algo que por ahora parece secundario. El entrenador salmantino, Pablo Cortés, aseguraba ayer que «en el vestuario no se ha hablado del derbi. Sólo del partido de mañana. Y durante los entrenamientos, sólo del partido de mañana. Y las preparaciones son para el partido de este jueves».

Pablo Cortés ha dejado fuera de la lista a Carpio, Borja López, Hugo Díaz, Ubis, Álex Serrano, Rafa Mella y el portero Juan Pablo Jiménez, mientras que llama del filial al Javi, Mati y Monarrez

La palabra 'derbi' parece vetada en el Salamanca CF. Según Cortés, afrontan el partido del Burgos «con ganas, sobre todo después de los partidos que hemos hecho, con ganas de que llegue cuanto antes. El último encuentro fue contra el mismo rival y nos merecimos más, pero eso es el pasado y afrontamos la eliminatoria con ganas e ilusión de que llegue ya». En esta línea, relativizó la 'repetición' del partido. «Es justo después del mismo rival y la misma semana con un equipo de la misma ciudad pero ha tocado así el calendario y no son temas para preocupamos». Concluyó asegurando que el cruce de mitad de semana contra el Burgos «no molesta».

Cambios en la alineación

Aunque el partido del Burgos sea una competición oficial y haya ganas de jugar, Cortés no obvió que el domingo hay un partido de Liga y adelantó que hoy habrá «variaciones» en la alineación titular. «Tenemos que tener en cuenta todo. Si el partido fuera otro día quizá no nos preocuparía tanto, pero hay que contar con todos esos factores. Tenemos partido jueves y domingo. Queremos afrontar éste con máximas garantías y pasar la eliminatoria, pero tenemos que tener en cuenta la Liga, que el motor durante toda la temporada. Al margen del partido del domingo hay que afrontar la eliminatoria, que es la inmediata, con la máxima garantía al margen de jugador que juegue. Van a rendir». Cortés dejó caer algunos nombres de jugadores del filial que podrían tener minutos o incluso ser titulares, como Andrés Sánchez, Javi Medina o Mati. «Son jugadores que pueden salir», pero no van a «probar por probar. Los conozco bien, lo han hecho bien en la pretemporada y están compitiendo bien. Es una oportunidad para probar a esos jugadores».Ubis y Carpio son bajas confirmadas porque siguen recuperándose de sus lesiones y Chatón ya tiene el alta.

En lo que concierne al rival, el Burgos, cree que «no será muy distinto» al del domingo, sobre todo «sabiendo que plantilla suya no es muy extensa, que tienen dos lesionados, que no tienen filial... me cuesta pensar que van a subir del juvenil. Puede que los jugadores que no salieron los incluya, como Indiano, Martínez o Toché, pero no creo que sea muy diferentes» al once del domingo pasado.

La deriva actual del Salamanca CF invita a la cautela, pero Cortés intenta extraer conclusiones positivas. Al equipo le cuesta marcar, aunque el entranador afirma que «estaría mas preocupado si no generásemos ocasiones y el otro día las vimos. Antes del ultimo partido nos costaba, o no tuvimos ocasiones de gol, sobre todo en casa, pero en el ultimo partido se vio que tuvimos muchas ocasiones y el peso del partido y en muchos momentos fuimos superiores». Si hay ocasiones, los goles «al final llegarán».

Y en cuanto a la defensa «estamos centrados en mejorar» tanto en el juego dinámico como a balón parado. «Durante el juego dinámico hemos mejorado en defensa y tenemos un orden ofensivo, que nos ha llevado a estar equilibrado. El juego a balón parado debemos mejorarlo, lo hemos hablado con jugadores. Somos conscientes y no debemos escondernos. Tenemos que mejorar», zanjó.