FÚTBOL - Segunda B El Salamanca CF UDS ratifica a Pablo Cortés en el banquillo para toda la temporada El presidente institucional del Salamanca CF UDS, Ulises Zurita, junto al entrenador Pablo Cortés. / Manuel Laya El presidente institucional Ulises Zurita mantiene el reto del ascenso a Segunda para la temporada en el equipo JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 18 septiembre 2019, 14:46

El Salamanca CF UDS, a través de su presidente institucional Ulisez Zurita, ha ratificado esta mañana en rueda de prensa al entrenador Pablo Cortés hasta el final de la presente temporada. El técnico salmantino, que logró hace dos temporadas el ascenso a Segunda B y la pasada campaña a Tercera con el filial, llegó este verano al equipo después de que el mexicano José Luis Trejo no pudiera dirigir al equipo por carecer del título oficial en Europa y de que Chiquimarco, el exárbitro internacional, fuera despedido tras unos días en el cargo.

«El motivo de esta rueda de prensa es para confirmar, ratificar a Pablo Cortés para esta temporada 2019-2020. Hemos tomado esta decisión en base a todo lo que ha transcurrido, su profesionalismo, la capacidad que tiene para dirigir, el gurpo lo ha recibido muy bien. Está confirmado para toda la temporada», ha señalado el dirigente ante los medios.

La ratificación llega tras el 4-0 de Lezama. «No hemos tenido dudas, fue un accidente que le puede pasar a cualquier equipo. Lo nombramos como entrenador para toda la temporada. Tenemos toda la confianza en Pablo y en los jugadores para que esto se pueda revertir. Estamos a dos putnos del primer lugar y no podemos exagerar ni los triunfos ni las derrotas. Es una derrota nada más. Estamos apenados pero tenemos uan revancha el domingo. Analizamos lo que hicimos mal y estamos listos. Queriamos verlo interactuar con el grupo y tiene una relación extraordinaria, el respeto se gana día a día y Pablo lo tiene ganado de todos, esa credibilidad. Lo hemos visto trabajar, lo profesional que es y estamos seguro de que elegimos bien y de que tien eque seguir en el proyecto.- Pase lo que pase será el entrenador hasta el final de temporada». Y al ser preguntado el dirigente sobre si el Salamanca CF pierde los diez próximos partidos dijo que «sí, la idea es ganar ya este domingo».

Zurita significó además que estos malos resultados seguidos no varían un ápice el objetivo del Salamanca CF UDS de luchar por el ascenso. «No, para nada. Seguimos co la misma ilusión, está intactada, quermeos el ascneso, no aspiramos a menos. El objetivo está al alcance y estamos a dos puntos del primero», dijo el presidente, que sobre el papel de José Luis Trejo a partir de ahora apuntó que «pertenece a la Inteligencia Deportiva, estuvo 20 días en México viendo jugadores, también tuvo problemas con el visado. Aportará con su experiencia y conocimiento y no solo con el primer equipo, también con el filial».

El interesado, Pablo Cortés, dio que «en primer lugar agradecer al club por la confianza que me da. Desde el principio se mostró esa confianza hacia mí. Yo no pensaba si iba a ser un día o una semana o toda la temporada, yo trabajo el día a día e intento dar el máximo. Se agradece la confianza de Ulises, de Manuel Lovato, del club en general. Y ahora a seguir trabajando con la máxima responsabilidad. Los entrenadores sabemos lo que conlleva esta profesión y no voy a pensar que mañana me pueden despedir, si no estará cómodo, ahora a trabajar para un buen resultado ante el Logroñes. Antes no pensaba cuánto tiempo iba a durar».

«Ha habido cambios de entrenador pero el proyecto tiene un camino marcado y ahora a aportar al máximo desde mi posición. Lo vivo con tranquilidad, me lo tomo con naturalidad, con muca ilusión pero no voy a dar saltos de alegría. Sé lo que conlleva este cargo, tengo ambición. Sé que la exigencia es máxima desde el club pero también desde mí como persona porque me exijo al máximo, me da igual en Segnuda B, Regional o Tercera. La presión me la ponga a mí mismo, ya sé que hay que ganar, no hace falta que me lo diga el club», añadió el preparador salmantino.

Sobre la derrota con el Bilbao Athletic, el míster charro añadió que «ahora el grupo está dolido como todos, no fue un buen partido en general. La vista ya está puesta en el siguiente partido. No nos podemos detener ni estar amargados por la derrota porque hay una nueva oportunidad. Ha sido duro pero hay que seguir».