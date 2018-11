Segunda B El Salamanca CF UDS quiere consolidar su mejoría ante el Atlético B Antonio Calderón, entrenador Salamanca CF UDS. / MARÍA SERNA Antonio Calderón, que tendrá que tirar del filial para completar la plantilla, mantiene que la concentración será fundamental para contrarrestar las armas del rival I. L. S. / WORD Salamanca Viernes, 9 noviembre 2018, 15:27

El técnico del Salamanca CF UDS, Antonio Calderón, afirmó en la sala de prensa del Helmántico en su encuentro con los medios de comunicación que tras una victoria siempre se trabaja mejor, pero rápidamente recordó que este domingo, a las 12 del mediodía en Madrid y ante el filial del Atlético hay otro partido «y en ese es en el que hay que pensar». Calderón, que deberá tirar del filial para completar la convocatoria, volvió a incidir en la necesidad de reforzar el equipo.

Tras poner fin a la mala racha que a atravesaba el equipo, el técnico gaditano del Salamanca CF UDS afirmó que «se trabaja mejor cuando los resultados se acompañan y además hubo buenas noticias porque cuando hemos visto que la lesión de Indiano no era tan importante, ha habido alegría en el vestuario. Ha sido una semana de trabajo buena».

Sobre el rival del domingo, el Atlético B, Calderón insistió en que «los jugadores tienen que estar muy concentrados porque queremos hacer un buen trabajo. El filial del Atlético de Madrid tiene mucha calidad y es capaz de tener el balón y además posee un contraataque muy peligroso. Y también hacen goles a balón parado, así que...». Por ello, el entrenador blanquinegro afirmó que «para contrarrestar las virtudes del rival es imprescindible incidir en lo que puedes hacer tú bien para que no lo hagan ellos. La semana pasada, la consigna fue que ellos no estuviesen cómodos, porque los jugadores canarios si juegan tranquilos tienen mucha calidad; si nosotros con el Atlético B somos capaces de tener equilibrio, al rival le vamos a mermar un poco sus capacidades».

En el lado negativo, Calderón se refirió a las bajas que tiene en la plantilla. «Llevamos cuatro partidos con 18 jugadores en plantilla. Van pasando los días y no conseguimos avanzar ya que por lesión o sanción siempre se cae alguien. Esta semana vamos a tener que llevar dos futbolistas del filial. Los que están van a tener que dar el máximo y jugar con molestias, como Amaro», señaló el entrenador que también se refirió a Galván, del que aseguró que «lleva mucho tiempo que no ha entrenado y esperemos que la semana que viene ya empiece a hacer cosas; yo no le doy menos de dos semanas».

Finalmente, Calderón no ocultó que la situación obligaba al club a mover ficha rápido y que tenía muchas ganas de que llegase un refuerzo pronto. «Yo no paro de hablar con el club, todos los días, diciéndole que necesitamos balas porque nos quedamos sin ellas. Los temas burocráticos son como son. Tenemos que recibir la autorización para poder firmar y a la vez se está negociando con gente. Cerrado no creo que haya nada; cerca, es probable que sí», concluyó.