FÚTBOL - Segunda B El Salamanca CF, a puntuar para evitar el play-out sin depender de nadie ante el Celta B Calero persigue a un rival del Celta B en el Helmántico. / Maria Serna Si los charros empatan o ganan ante el filial céltico dirán adiós a cualquier peligro con la promoción de descenso JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Domingo, 19 mayo 2019, 12:00

Examen final para el Salamanca CF. Después de una temporada muy por debajo de las expectativas creadas el pasado verano y de la gran inversión que ha realizado el club, el Salamanca CF llega a la última jornada liguera en el grupo I con la necesidad de evitar el puesto de la promoción de descenso, posición que abandonó la pasada jornada tras ganarle al Inter de Madrid.

Los de Antonio Calderón visitan a partir de las 18 horas a un Celta B también implicado en evitar esa plaza de play-out que ocupa ahora el Inter de Madrid pero solo con un punto por debajo de gallegos y charros -y también el Valladolid B-, los implicados en intentar evitar esa plaza junto a Las Palmas B (47) en la jornada decisiva.

El Salamanca CF, ahora 14º con 46 puntos, le podría valer incluso con perder en el caso de que el Inter no logre ganar en su encuentro a un CDGuijuelo que ya no se juega nada. Pero si los madrileños vencen -algo que les sacaría seguro del play-out- los que se tendrían que poner a temblar son los otros tres implicados si no hacen los deberes y todos no los podrán lograr porque el Celta B se enfrentan entre sí. Al Salamanca CF, como ya ganó en la primera vuelta al filial gallego, le vale con un empate o con ganar para salvarse. Lo mismo que al Celta B siempre que Las Palmas Atlético no puntúe en su visita al campo del Atlético de Madrid B. Es decir, que a célticos y charros les podría valer con 'pactar' un punto si Las Palmas B va perdiendo en el Cerro del Espino con el filial rojiblanco.

El técnico gaditano se lleva a todos los jugadores disponibles incluidos a los tocados o recientemente recuperados como Martín Galván, Armando o Indiano, por lo que tendrá que hacer descartes antes del partido ya que las únicas bajas son las de Toño Vázquez y Owusu.

El Celta B, por su parte, que parecía salvado hace cuatro jornadas cuando venció a Unión Adarve (4-2), ha visto cómo en las tres últimas jornadas, en las que solo ha sacado solo un punto se le ha complicado su año.

Cita para la afición

El Salamanca CF no realizará la Fan Zone como tenía previsto y como anunció en varias ocasiones durante la semana en el parking del Fondo Norte del estadio Helmántico. El club charro, que hasta el jueves no inició los trámites reglamentarios para hacer un evento público de este tipo ante el Ayuntamiento de Villares de la Reina y que no completó en tiempo y forma el viernes antes de las 15 horas -le faltaban la memoria técnica y el seguro de responsabilidad civil para haber recibido el OK del Consistorio- ha convocado a su afición en un discoteca del centro de la ciudad para poder seguir a través de la pequeña pantalla el encuentro ante el Celta B que será televisado en directo por la TVG2.

Así, el club de la carretera de Zamora ha citado a sus aficionados -el Celta B solo ha dado 50 entradas al Salamanca CF y apenas 20 han recaído en los seguidores- en la céntrica discoteca de la capital de Cum Laude . Como indica el club, será imprescindible acceder con el carnet de abonado (para los no abonados se reserva derecho de admisión)y allí habrá stand de venta, pintura de cara y descuentos en consumo para abonado.