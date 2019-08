Salamanca es la provincia de España en la que menos extranjeros compran viviendas Escaparate de una empresa inmobiliaria de la capital. / LAYA El 99,88% de los compradores de pisos salmantinos son españoles y sólo el 0,13% han nacido fuera de nuestro país DANIEL BAJO / WORD SALAMANCA Lunes, 5 agosto 2019, 14:38

Salamanca no gusta a los extranjeros. O al menos no tanto como para plantearse la idea de adquirir una residencia en nuestra provincia. Los datos recopilados en la 'Estadística Registral Inmobiliaria' del primer trimestre del año no dejan lugar a dudas. Salamanca es la provincia de España en la que menos viviendas se venden a los extranjeros. Tan sólo el 0,13% de los compradores de residencias en Salamanca durante los tres primeros meses del año habían nacido fuera de España.

El Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España edita la citada 'Estadística Registral Inmobiliaria'. Ésta analiza el precio de las viviendas, el número de transacciones y el origen de los compradores, entre otras variables. Los datos originales proceden del Centro de Procesos Estadísticos del citado colegio.

El informe de enero, febrero y marzo es el último disponible. Según el estudio, en Salamanca se vendieron 801 viviendas durante esos tres meses, un 12,1% más que en el mismo periodo de tiempo de 2017. Que el mercado inmobiliario se anime suele ser señal de que la economía familiar funciona, porque nadie afronta semejante gasto si no tiene las espaldas cubiertas, financieramente hablando.

Un piso vendido

Lo más chocante es la increíble diferencia entre el origen de los inversores. Recordemos que el 99,88% eran españoles y sólo el 0,13% eran extranjeros.

Si damos por sentado que cada comprador adquirió solamente una vivienda y aplicamos aquellos porcentajes al número todo de pisos vendidos durante el primer trimestre (801), obtenemos la confirmación de que los foráneos no quieren saber nada de Salamanca: los españoles compraron 800 viviendas y los extranjeros una. Tan solo un forastero se animó a adquirir un domicilio en la provincia .

Como ya ha quedado claro, Salamanca ocupa el último puesto de España porcentualmente hablando. Nos acompañan en el pelotón de cola Cáceres, Badajoz, Lugo, Pontevedra y Ceuta. Son las otras cuatro provincias (y una ciudad autónoma) en las que el pocentaje de compradores extranjeros cayó por debajo del 1%.

El Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles acompaña su informe con un mapa provincial de España, en el que se ve de golpe dónde hay más extranjeros comprando residencias y se entiende mejor por qué unas provincias venden y otras no.

Sol y playa

La inmensa mayoría de compradores extranjeros eligen la costa mediterránea, desde Gerona en el norte hasta Cádiz en el sur (e incluso Huelva, ya en plena fachada atlántica). También destacan los casos de Madrid, Canarias y Baleares (obviamente) y de otra gran ciudad como Zaragoza. Además, sorprende que en Ávila y Soria más de un 10% de los compradores sean extranjeros. Son las dos provincias de la región con un porcentaje más elevado y no responden precisamente al modelo de playa mediterránea o clima subtropical que al parecer gusta tanto a los inversores foráneos. Gudalajara y Huesca también son bastante populares (más de un 5% de compradores extranjeros)

«Los resultados provinciales constatan todavía con mayor claridad las diferencias territoriales existentes. Mientras catorce provincias presentan porcentajes de compra por extranjeros por encima del 10%, de las que siete superan el 20%, hay quince provincias con pesos de compra por extranjeros por debajo del 2%. Las zonas de alta densidad turística se configuran como los principales focos de atención de la demanda extranjera en la compra de vivienda», concluyen los registradores de la propiedad. Ciudadanos británicos, franceses y alemanes son, por ese orden, los que más residencias adquieren en España.

Alicante se lleva la palma entre todas las provincias, con casi un 41%. Las diez con más ventas se definen como provincias con «altos niveles de atracción turística vinculada al sol y playa». Son mercados «más dinámicos» en los que los turistas tienen un enorme peso (y poder adquisitivo) como para acaparar las trnsacciones de residencias.