«Salamanca ya ha perdido mucho en nueve meses con Sánchez, no puede seguir así»

José Antonio Bermúdez de Castro considera cruciales para el futuro del país las elecciones del 28 de abril porque está en juego «el fruto de la Transición, la España constitucional»

José Antonio Bermúdez de Castro vuelve a encabezar las lista del PP por Salamanca en unas elecciones generales. Veterano en el partido y en el Congreso, agradece al Partido Popular la confianza que han depositado en él durante todos estos años e inicia un campaña muy importante. «Celebramos unas elecciones cruciales para el futuro, la convivencia, la unidad y el bienestar de este país», afirma.

–Las encuestas no pintan un escenario favorable para el PP. ¿Confía en conservar los tres diputados?

–Nosotros salimos a ganar. Una cosa son las encuestas y otra cosa son los votos. Ya lo vimos hace tres años, cuando las encuestas daban un empate entre PP, PSOE y Ciudadanos y al final nosotros obtuvimos una victoria bastante holgada. Tampoco entonces nos daban tres escaños y ahí están. Además, estas son unas elecciones en las que, si nos fijamos no en la parte predictiva de las encuestas, sino en lo que realmente responden los ciudadanos, no damos cuenta de que muchos de ellos están dudando en estos momentos a quién votar, tanto en el centroizquierda como en el centroderecha, y por tanto, considero que la campaña va a ser decisiva para dilucidar el resultado final. Nosotros tenemos la esperanza de poder trasladar a los españoles la importancia que tiene su voto. Porque estas elecciones no es que sean importantes, es que son cruciales para el futuro de España.

–¿Por qué son cruciales?

–No nos estamos jugando solo una forma de hacer política y de utilizar los recursos públicos para mejorar la economía y el empleo. En esta ocasión nos estamos jugamos mantener el modelo de convivencia fruto de la Transición, que es la España constitucional. Por eso son cruciales. Yespero que los españoles vayan a votar y elijan la senda de la estabilidad, de la normalidad, de la seguridad, del progreso y el bienestar, que es lo siempre ofrece el PP cuando gobierna.

–¿Por qué un salmantino debe votar al PP?

–A Salamanca le va bien cuando Gobierna el PP. Siempre está en el centro de la prioridad del Gobierno en inversiones y en infraestructuras. Mientras que cuando gobierna el PSOE, lamentablemente, Salamanca siempre retrocede. Todos recordamos hace años lo que supuso el Plan del Oeste con Zapatero, que no fue más que humo y propaganda. Ahora, con Sánchez, está sucediendo algo que no merecemos los salmantinos, y es que se están ralentizando e incluso eliminando inversiones que habían sido aprobadas y estaban incorporadas a los Presupuestos Generales. Así, se ha ralentizado la electrificación de la vía férrea a Fuentes de Oñoro, que incorporaría de pleno a Salamanca al Corredor Atlántico. Y no podemos olvidarnos de la ronda de Buenos Aires o el acceso Norte, que en solo nueve meses han sido ralentizados. Y eso no lo merecemos los salmantinos.

–Eso en nueve meses, ¿que perdería Salamanca en cuatro años más con Sánchez?

–No quiero plantearme esa situación, porque espero que a partir del 28 de abril haya un Gobierno del PP y se ponga fin al Gobierno más nocivo para la historia de la democracia en España. Hay dos opciones en estas elecciones. O repetir un Gobierno de Sánchez con Puigdemont, con Pablo Iglesias, con Rufián y con Otegi, y recalco lo de Otegi porque ya hemos visto lo que ha ocurrido en el Parlamento vasco y cómo el PSOEno ha tenido reparos en apoyar una humillación a la dignidad nacional con su apoyo a la ley de abusos policiales, u optar por un buen Gobierno con Pablo Casado, que consolide la recuperación para que llegue a todos y genere empleo y oportunidades para los 22.000 parados salmantinos y que defienda la España constitucional, porque tenemos un presidente que dice que España es una nación de naciones. A mí me gustaría que los dirigentes del PSOEen Salamanca y Castilla y León me explicasen cuáles son esas naciones. Sánchez no tiene un proyecto para España, solo persigue mantenerse en la Moncloa.

–¿En está precampaña se está mirando mucho al campo, al mundo rural, la caza, los toros...?

–Es algo muy importante para Salamanca. Y no hay que olvidar que el PP es un partido comprometido con el campo. Siempre que gobernamos sabemos defender los intereses del mundo rural y de los miles de agricultores y ganaderos salmantinos que saben que el PPva saber defender sus intereses en la Unión Europea y en la PAC. Ahora hay algunos que se suben por primera vez a un tractor para defender al campo, cuando hasta hace poco defendían la desaparición de los municipios pequeños y de las diputaciones, que son las que les abastecen de los servicios básicos. En cambio, el PPestá por el desarrollo de un pacto de Estado contra la despoblación en el que deben implicarse todas las administraciones para que todas aquellas personas que quieran labrarse un futuro en el mundo rural tengan las mismas oportunidades que el que lo busque en la ciudad. Y eso es algo en lo que el PPestá ya empeñado con sus políticas en la Junta y en la Diputación, mantener los consultorios médicos, las unidades escolares con tres o más alumnos, el acceso a Internet, los regadíos, la política de vivienda para los jóvenes... son apuestas del PPpara favorecer el desarrollo del mundo rural; como una nueva financiación autonómica que tenga en cuenta la dispersión y la despoblación. Eso es apostar por el mundo rural y sus tradiciones, como la caza y la tauromaquia, tan importantes para Salamanca. Ysiempre lo hemos hecho. No es una novedad como lo es para otros, por eso al Partido Popular se le conoce como el partido del campo. Ahora se necesita que surjan empresas y autónomos que se asienten en el mundo rural y una de nuestras propuestas es una tarifa plana de 30 meses para autónomos a fin de favorecer la actividad económica y el empleo.

–¿Cómo puede afectar la irrupción de Vox en las generales tras lo visto en Andalucía?

–Yo creo que la alternativa a tanta radicalidad, a tanta irresponsabilidad, a tanto extremismo que ha habido en España, no puede ser el otro extremo. La alternativa es la estabilidad, la moderación, la seguridad, el progreso y el bienestar, que es lo que ofrece el PP. A lo largo de la historia, cuando los protagonistas han sido los extremos, nunca ha habido ni convivencia ni progreso en ningún país.

–¿Qué efectos puede tener una dispersión del voto del centroderecha?

–La gente tiene que tener claro que la única alternativa a un Gobierno de Sánchez, que ya sabemos en quién se va a apoyar, es votar al PP. Votar a otras fuerzas, como Vox, puede suponer que ese voto no se traduzca en escaños, lo que debilita al centroderecha. Y si se vota a Ciudadanos, el efecto puede ser el contrario, puede suponer escaños pero que se vayan a apoyar a Sánchez, porque, por mucho que digan ahora, ya hemos visto que Cs no tiene muy claras las cosas y cambia de posición al momento. Así que la única garantía de cambio es el PP, que nunca va a pactar con Pedro Sánchez ni con los independentistas,

–¿Está apelando al voto útil?

–No es solo por el voto útil. Si se divide el centroderecha, ganarán Sánchez y los independentistas; si gana el PP, gana España, e insisto en que estamos en un momento crucial en la historia de la democracia en España. Y no pude seguir al frente del Gobierno alguien que no es capaz ni de entenderla ni de defenderla.

–Si el PP gana, ¿aplicará de forma inmediata el 155 en Cataluña?

–Ya recordó el otro día Rafael Hernando en su visita a Salamanca que el Gobierno tuvo que aplicar por primera vez el artículo 155 porque había que defender la libertad y el orden constitucional ante un golpe de Estado, cuyos promotores están siendo juzgados. La pregunta es, ¿desde que gobierna Sánchez, la situación en Cataluña ha mejorado? Y la respuesta es clara, no solo se ha mantenido el desafío secesionista, sino que se ha recrudecido y mientras tanto el PSOE sigue mirando para otro lado y lo han justificado y alentado para pagar sus hipotecas. Por eso, los riesgos que corremos con un nuevo Gobierno de Sánchez son elevadísimos. Lo que esta sucediendo es excepcional y un Gobierno del PP podrá reconducirlo. Lo que necesita este país es estabilidad para seguir generando riqueza y poder repartirla. Y aquí en Castilla yLeón tenemos el ejemplo con las mejores ratios en dependencia, educación o sanidad. La izquierda no nos puede dar lecciones en políticas sociales.