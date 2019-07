Salamanca ofrece más de un centenar de propuestas para sus fiestas de septiembre Ramiro Tapia, Julio López, Ana Suárez y Carlos García Carbayo, junto al cartel anunciador de las fiestas de 2019. / LAYA Una gran encina en el Campo Charro y la Virgen de la Vega protagonizan el cartel de las fiestas de 2019 REDACCIÓN / WORD Miércoles, 24 julio 2019, 13:13

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presentado hoy el cartel anunciador de las Ferias y Fiestas de septiembre, en honor a Santa María de la Vega, así como el programa de actividades organizadas por el Ayuntamiento del 7 al 15 de septiembre.

El cartel anunciador de las ferias ha sido realizado por Ramiro Tapia y, tal como él mismo explica, se ha inspirado en las raíces de la Salamanca profunda y su mundo rural. «El campo y la encina han formado parte de mi vida y mi trabajo durante años, ya que instalé mi estudio en una finca de mi padre en pleno Campo Charro. Desde allí, subido en un sierro, percibía el magnífica espectáculo del paisaje doblado de encinares hasta la peña de Francia. He querido representar estas visiones en mi trabajo presidido por una gran encina, con sus raíces centenarias, que ahondan en la tierra. Y en su copa construyo unas escaleras que conducen a la Virgen de la Vega», ha explicado el autor del cartel.

Las ferias y fiestas comenzarán el 7 de septiembre con una de las tradiciones más arraigadas entre los salmantinos, la Ofrenda Floral, organizada por la Asociación del Traje Charro, que este año cumple su XXXI edición. Partirá a las siete de la iglesia del Arrabal y recorrerá las calles Rector Esperabé, Veracruz, Libreros, Comañía, Meléndez, Corrillo, Plaza Mayor, Quintana y Rúa Mayor para finalizar en la Plaza de Anaya.

El 8 de septiembre, día de la festividad de la Virgen de la Vega, se celebrará el II Festival de Foklore organizado por la Asociación Etnográfica Salmantina Filigrana. Y el 15 de septiembre se celebrará el XXXI Día del Tamborilero que, como viene siendo tradicional, partirá desde la Puerta Zamora a las 11'00 horas y finalizará en la Plaza Mayor.

Artes de calle y conciertos

El Festival de Artes de Calle llega este año a su decimotercera edición con 13 espectáculos programados, del 10 al 13 de septiembre, en dos espacios principales: la plaza de Anaya y el parque de la Alamedilla.

En la Plaza de Anaya se presentarán los espectáculos 'Distans' de la compañía andaluza Vol'e Temps; 'Áureo' de la compañía murciana Uparte; 'Gigante' de La pequeña victoria cen, una compañía de Castilla y León; '3 en 1' de la compañía andaluza Alas Circo Teatro; 'Los cachivaches de don Baldomero' de la compañía salmantina Kamaru Teatro; 'Express' de la compañía andaluza Faltan 7; 'Cosmix' de la compañía catalana Teatre Móbil; y 'Koselig' de la compañía Capicua, procedente de Cataluña.

En el parque de la Alamedilla están programados cuatro espectáculos protagonizados por compañías de teatro o músicos salmantinos. Además, la compañía madrileña Bambolea ofrecerá un espectáculo itinerante el viernes 13, a las ocho de la tarde, que lleva por título 'Móvil' y que partirá de la plaza del Concilio de Trento.

Love of Lesbian actuará en la Plaza Mayor. / H. SASTRE

En cuanto a los recitales, la Plaza Mayor, el Parque Elio Antonio de Nebrija y el Multiusos Sánchez Paraíso serán los escenarios musicales de las Ferias y Fiestas de 2019. En la Plaza Mayor se han programado diez conciertos, de grupos como Love of Lesbian, Hombres G, Rozalén, Paco Candela, DeMarco Flamenco, Dj Nano + Adrian Fyrla o DVicio entre otros. En el parque de Nebrija habrá cuatro conciertos protagonizados por las bandas salmantinas Kritter, How are Blues, Entavía y Rockin' Hellfire. El concierto de Marea será en el Multiusos. La programación de Ferias y Fiestas de septiembre también incluye, además, el musical West Side Story, del que se han programado siete funciones entre el 12 y el 15 de septiembre.

Por otra parte, el parque infantil de Colón se convertirá, por segundo año consecutivo, en un espacio de diversión para el público familiar los días 7, 8, 9, 14 y 15 de septiembre con teatro, juegos tradicionales, cuentacuentos y magia.

Además habrá actuaciones teatrales en el Liceo y numerosas actividades de calle merced a las propuestas del programa 'Ciudad Abierta'.

Las ferias y fiestas de 2019 se completan con los tradicionales fuegos artificiales, el pregón, los conciertos de la Banda Municipal de Música y de la Escuela Municipal de Música en horario de mañana en la Plaza Mayor, la jornada de puertas abiertas, charangas y cabezudos, el Mercado histórico en la Vaguada de la Palma y la gala de Mayores que este año correrá a cargo del grupo 'Jueves de boleros'.

Seguridad

En lo que respecta a la seguridad, el programa de mano de las Ferias y Fiestas, del que se han editado 50.000 ejemplares, incluye un apartado con el dispositivo de seguridad que pondrá en marcha el Ayuntamiento con motivo de las actividades programadas.

En los lugares en los que se celebren eventos, la Policía Local realizará controles y no permitirá introducir envases de vidrio, latas, botellas o elementos similares, manteniéndose vigente la prohibición de beber alcohol en la vía pública. Sólo se permitirá el acceso con botellas de agua o similares, en material de plástico, con tapón y con una capacidad máxima de medio litro. Tampoco se permitirá el acceso con bolsos, mochilas o maletines que excedan de las dimensiones 60x30x15, ni objetos contundentes o susceptibles de ser utilizados de manera violenta o peligrosa. Por último, se prohíben los petardos, bengalas, tracas y material pirotécnico en general. No podrán portase pancartas, sábanas, mástiles o palos.

Policía Local en un concierto en la Plaza. / LAYA

Todas estas medidas preventivas y de seguridad regirán también para los controles de entrada a la Plaza Mayor, que serán efectivos desde horas antes de los conciertos. El aforo de acceso a la Plaza Mayor será variable por razones de seguridad. La Policía Local podrá prohibir dicho acceso cuando el aforo esté completo. La Policía Local controlará todos los accesos a la Plaza Mayor, estableciendo un dispositivo especial a tal efecto. Y el pasaje de Caja Duero de la Plaza Mayor se habilitará como zona de asistencia sanitaria.