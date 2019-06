FÚTBOL - Segunda B El Salamanca CF hace oficial la renovación del portero Dani Sotres El portero cántabro seguirá vistiendo la elástica del equipo del Helmántico tras el acuerdo alcanzado con Lovato JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 25 junio 2019, 17:14

Ya es oficial. El meta Dani Sotres seguirá una temporada más en el Salamanca CF. Después de que las distancias entre ambas partes fueran enormes cuando Víctor Iglesias tomó las riendas de la negociación, la entrada en escena de Manuel Lovato hizo que las conversaciones cambiaran radicalmente de rumbo por la oferta superior en el apartado económico que presentó el presidente. El portero contaba con el interés de clubes de Segunda como el CD Tenerife y el Fuenlabrada, recién ascendido, para contar con sus servicios de cara a la próxima temporada.

El jugador ha señalado en declaraciones al club que «quería comunicar que por fin he renovado, que estoy muy contento de continuar en Salamanca. Me siento muy querido y es donde quería estar. Tengo muchas ganas de empezar la temporada y tenemos muchas ilusiones puestas en este año, no nos vamos a poner límites. Esperamos dar muchas alegrías. Tengo muchas ganas de volver a jugar en el Helmántico. Un abrazo y ¡Hala Unión!».

El club lo ha hecho oficial con el siguiente comunicado:

El guardameta cántabro Daniel Sotres seguirá la próxima temporada en el Salamanca CF UDS después del acuerdo alcanzado con el club blanquinegro, al que llegaba a principios de la pasada temporada para reforzar la portería, de la que se hizo 'dueño y señor' a las pocas jornadas de la competición. Sotres, formado en la cantera del Racing de Santander y que llegaba al Salamanca UDS procedente del filial del Celta, con el que disputó la fase de ascenso se convirtió, por sus paradas, en uno de los jugadores clave en la salvación del equipo. Con anterioridad había militado en el Recreativo y en el Levante Atlético. Además, el futbolista se había convertido en uno de los jugadores más queridos de la afición por su sencillez y por su implicación tanto con el club como con la ciudad. Sotres mide 1,85 metros de estatura».