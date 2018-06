Salamanca cae al nivel más bajo de residentes desde que hay datos Varias personas mayores pasean por la Plaza. / LAYA La provincia ha perdido casi 3 habitantes al día durante los últimos 47 años, de acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística D.B.P. / WORD SALAMANCA Martes, 26 junio 2018, 12:18

Cada nuevo informa del Instituto Nacional de Estadística es un nuevo dolor de cabeza para Salamanca. Si en abril fue el padrón y la semana pasada las diferencias entre nacimientos y fallecimientos (el doble de éstos que de aquéllos en 2017), ayer le tocó el turno a la población residente. Las cifras, para no variar, también son malas.

Según el INE, a 1 de enero de 2018 residían en nuestra provincia 333.714 personas. Sobre si son muchas o pocas, basta decir que desde que el INE recopila esta información (y empezó en 1971), esta cifra jamás había sido tan baja. En 47 años hemos perdido más de 46.000 residentes. O dicho de otra forma aún más gráfica y con la calculadora en la mano, Salamanca ha perdido casi tres habitantes al día durante los últimos 47 años.

La situación tampoco es nueva y no parece que vaya a cambiar a corto plazo. La población empezó a decaer ya en 1971 y no dejó de hacerlo durante una década. Hubo un ligerísimo repunte en 1981 y a partir de ahí enlazamos otros 21 años perdiendo habitantes. Entre 2002 y 2009 la tónica se revirtió, con una ligera ganancia de unos 5.000 residentes, pero a partir de 2010 volvimos a las andadas y no hemos parado.

Proyecciones

La perspectiva a 15 años vista es aún peor. El Instituto Nacional de Estadística publicó en 2016 una previsión de cómo evolucionaría la población española hasta 2031. Según sus augurios, en 2018 residirían en Salamanca 333.647 residentes (han fallado sólo por 67 personas) y advirtieron de que la despoblación se agravaría conforme pasasen los años. En 2020 estaremos por debajo de los 333.000 residentes; en 2016, por debajo de los 315.000 y en 2031, último del informe, apanas rebasaremos los 302.000 habitantes. Si se cumplen las estimaciones del INE (y por ahora lo hacen), Salamanca se encamina hacia un desierto demográfico y el envejecimiento definitivo de la población.

La situación se repite en Castilla y León. La nuestra es la comunidad con un mayor descenso porcentual de población con la pérdida. A 1 de enero de 2017 tenía una población de 2.435.867 habitantes, mientras que a 1 de enero de 2018, la Comunidad cuenta con 17.272 habitantes menos.