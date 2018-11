FÚTBOL - Segunda B El Salamanca CF necesita coger aire contra el Real Madrid Castilla antes del derbi Víctor Mena, último fichaje del equipo salmantino, en el Helmántico. / MANUEL LAYA Los de Antonio Calderón, en descenso, quieren transformar en una victoria las buenas sensaciones ante el Atlético de Madrid B JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Domingo, 18 noviembre 2018, 12:26

Día grande en el estadio Helmántico. El que fuera coliseo de la UD Salamanca se viste de gala para recibir a uno de los visitantes más ilustres del grupo Ide la Segunda B, el filial del Real Madrid, el Castilla. El conjunto salmantino recibe a partir de las 17 horas -el partido será televisado en abierto para toda España por Real Madrid TV- a un equipo que aspira a subir a Segunda División y que llega colocado en la tercera plaza con 22 puntos. Todo lo contrario que los de Antonio Calderón, que no han frenado su caída desde la llegada del preparador gaditano y que ocupan la 18ª posición en la tabla con apenas 9 puntos en 12 jornadas que le tienen en plaza de descenso directo que no abandonarán pase lo que pase -a no ser que ganen por goleada y pierdan el Burgos y también por goleada el Navalcarnero-.

El Salamanca CF necesita coger aire cuanto antes y teniendo en cuenta que el próximo domingo llega el derbi en LasPistas ante Unionistas -al que ahora tiene a cinco puntos- un triunfo permitiría a los de Calderón viajar a 40 metros el próximo domingo sin estar en la UCI a finales del mes de noviembre. El equipo charro solo lleva una victoria en los ocho últimos partidos -de Las Palmas Atlético del último duelo en casa- y la pasada jornada cayó con un jugador más en la prolongación ante el Atlético B (2-1), un duelo en el que mereció más pero terminó como casi siempre en lo que va de curso, con derrota. La llegada de Calderón ha mejorado la imagen del equipo en el plano defensivo pero no en los resultados (una victoria, un empate y tres derrotas) por lo que ganar hoy va siendo ya necesario.

Con el fichaje Víctor Mena

Calderón tendrá un día más importantes bajas como son las del meta Sotres, Indiano y Galván por lesión, mientras que Sergio Molina no podrá jugar por tarjetas.

La novedad está en el lateral Víctor Mena, cedido esta semana por el Córdoba hasta final de la temporada y que ya tiene la ficha tramitada por lo que podrá ser alineado si lo desea el míster en una posición en la que Tyson estaba jugando a pierna cambiada. También estará Manu Molina tras cumplir su ciclo de tarjetas.

Con el charro Sergio López

En cuanto al Real Madrid Castilla, el hecho de que no haya liga en la Primera División hace que el técnico Manolo Díaz -que ya dirigió en el Helmántico el partido ante la desaparecida UDSalamanca contra el Real Madrid C de 2013 que terminó con 2-3 para los blancos, hará que hoy pueda contar con todas las jóvenes promesas de su cantera como el salmantino Sergio López, formado en la cantera de la UDSanta Marta y la UDS. No estará el brasileño Vinicius, que desde que Solari dejó el Castilla para tomar las riendas del primer equipo ha pasado a formar parte de los 'mayores' sin volver a jugar con el equipo de Segunda División B.

El Real Madrid Castilla ha sumado 9 puntos de 18 posibles como visitante imponiéndose en los campos de la Cultural Leonesa o el Valladolid B por 1-2 y además empatando con el Atlético de Madrid B (2-2), Unión Adarve (0-0) y Celta B (1-1).

Medio día de ayuda

El club charro decidió poner este encuentro como de medio día de ayuda a club por lo que habrá que ver cómo responde la afición del Salamanca CFante la tesitura de poder ayudar a su equipo pagando en tan delicada situación clasificatoria teniendo en cuenta que el partido se podrá seguir en abierto por Real Madrid TV.