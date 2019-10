Fútbol Segunda B El Salamanca CF UDS no logra cerrar el partido y deja escapar dos puntos ante el Izarra (1-1) Hugo Díaz celebra el gol del Salamanca CF UDS. / MARÍA SERNA Los de Cortés dominaron en un partido bastante aburrido y se adelantaron en el marcador pero no supieron defender la ventaja ante el acoso de los navarros ISIDRO L. SERRANO SALAMANCA Domingo, 20 octubre 2019, 19:52

Empate entre el Salamanca CF UDS y el Izarra en un encuentro bastante aburrido con una primera parte soporífera y que sólo despertó tras el descanso. Aunque el equipo local fue dominador y se adelantó nada más comenzar la segunda parte, no fue capaz de mantener su ventaja cuando el Izarra decidió dar un paso adelante y asediar el área charra.

El partido comenzó con tímidos intentos de ambos equipos para acercarse al área rival pero sin excesivo acierto, y aunque era el Salamanca CF UDS el que parecía tener el control del partido, pero que no era capaz de superar la tela de araña que el Izarra había tejido sobre el campo, y que agazapado en su campo intentaba organizar rápidas contras para sorprender al equipo local, aunque tampoco era capaz de conseguirlo.

Cortés presentó un once con algunos cambios respecto a las alineaciones de los últimos partidos, como el regreso de Adri Crespo, o la presencia de inicio de los jugadores del filial Javi Medina o Monárrez.

Con el transcurrir de los minutos, la tónica no cambiaba. Y las cosas se torcían para el Salamanca CF UDS cuando su capitán, Antonio Amaro, caía lesionado en un lance en el centro del campo y tenía que abandonar el campo, entrando en su lugar Calderón, que fue recibido con algunos pitos por los aficionados salmantinos.

Hasta el minuto 31 no lanzó su primer córner el Salamanca CF UDS, lo que puede dar una idea del juego que se estaba desarrollando en el campo, muy poco o prácticamente nulo.

El partido seguía plano, por no utilizar un calificativo más despectivo. El centro del campo no existía ni en el Salamanca CF UDS, cuyos jugadores saltaron al campo con una camiseta en apoyo a los lesionados Chatón y Uxío, ni en el Izarra, que se sentía cómodo con el devenir del partido, y cuyo portero, como el del equipo salmantino, no había intervenido aún superado el minuto 40.

Al menos, era el Salamanca CF UDS el que ponía más ímpetu y si había llegadas al área, aunque fuese con centros lejanos o con disparos desviados, eran siempre del equipo local. El Izarra, buscaba más verticalidad cuando lograba tener la pelota, pero las imprecisiones de sus jugadores impedían que el equipo consiguiese inquietar a la defensa y al portero locales.

Y cuando todo el mundo esperaba que el árbitro pusiese fin a una soporífera primera parte, llegó el primer remate con peligro del partido. Javi Medina se internó por la banda derecha y metió un centro raso que cazó Ubis a muy pocos metros de la portería, pero el balón rebotó en el larguero y salió fuera.

No hubo tiempo para más. Justo después, el colegiado decretó el final de la primera parte con un empate a cero más bien justo por lo visto en el campo hasta ese momento, pero que bien podía haber terminado con un 1-0 para los locales, que al menos eran los que más lo habían intentado.

Segunda parte

Sin cambios arrancó una segunda parte en la que el Salamanca CF UDS volvía a demostrar más ambición. Fruto de ella llegó una nueva jugada de peligro tras un robó de balón en el centro que Ubis envió a la derecha del ataque salmantino para que Tirlea metiese un preciso balón al área del Izarra que Hugo Díaz, tras un buen movimiento para desmarcarse, supo enviar a la red de un certero cabezazo ante el que nada pudo hacer el portero visitantes, Álex Ruiz. Aún no habían transcurrido ni cinco minutos de la segunda parte y el partido parecía cambiar radicalmente.

A partir de ese momento el Salamanca CF UDS incrementó su presión y se produjeron dos nuevas llegadas, esta vez por la izquierda, pero sin apenas peligro.

El Izarra intentaba sacudirse el domino de los jugadores charros y se acercó al área rival a base de jugadas a balón parado, pero seguía sin disparar entre los tres palos para tranquilidad de un Sotres que apenas tenía trabajo.

Sin embargo, iban avanzando los minutos y parecía que el Salamanca CF UDS había decidido dar un paso atrás y era el equipo navarro el que empezaba a asediar el área local.

Fruto de ello llegaron varios remates que por suerte no encontraron portería, salvó un lejano que Sotres no pudo atajar cayendo el rechace o un delantero del Izarra que mandó el balón a la cepa el palo, aunque el asistente había señalado fuera de juego.

A falta de poco mas de un cuarto de hora, Cortés decidió mover el banquillo intentando frenar el avance de los navarros. Entró en el campo el joven Gio en sustitución de Ubis, que se había desgastado peleando en ataque.

Y el recién incorporado bien pudo haber logrado el segundo si Monárrez hubiese sido más generoso y le hubiese cedido la pelota cuando estaba solo en el área tras un rápido contraataque. Pero decidió disparar hasta por dos veces siendo bloquedado por los defensas locales. Al menos, esa ocasión, a falta de un cuarto de hora para acabar el partido, sirvió para sacudirse momentáneamente la presión del Izarra, que seguía volcado.

Así en el minuto 85, un nuevo avance de los jugadores navarros, acabó con un preciso centro al punto de penalti que cazó libre de marca Álex Hinojosa para enviar el balón a red de un buen cabezazo.

Era el minuto 85 y Cortés decidió mover el banquillo para dar más mordiente al equipo. Mandó a la caseta al goleador Hugo Díaz y hizo saltar al campo al jugador del filiado Altube, que en su primera intervención, y fruto del ímpetu, vio una tarjeta amarilla.

Los últimos minutos del partido fueron de toma y daca, con balones largos al área por parte del Salamanca CF UDS y con varias internadas por la banda derecha del Izarra que metieron de nuevo el miedo en el cuerpo a los aficionados salmantinos.

Así transcurrió el partido hasta el pitido final, pero el resultado no se movió y el Izarra se llevó un punto del Helmántico ante un Salamanca CF UDS que no supo mantener su ventaja cuando los navarros decidieron estirar líneas e irse a por el empate.