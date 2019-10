El Salamanca CF UDS se lleva un derbi de Guijuelo que le puede salir carísimo (1-2)

El segundo derbi consecutivo salmantinmo en el grupo II de Segunda B volvió a saldarse con victoria del Salamanca CF UDS. Si hace una semana ganaba en el Helmántico a Unionistas con polémica (1-2), esta tarde se impuso por ese mismo resultado en el Municipal chacinero al CDGuijuelo, triunfo que permite a los de Pablo Cortés colocarse a cuatro puntos de los cuatro primeros equipos de la tabla que comandan el grupo II con 17 puntos.

El Salamanca CF UDS aguantó como pudo en la segunda parte las acometidas de un CDGuijuelo que mereció mucho más en el partido por juego y ocasiones y firma la tercera victoria seguida sumando a las dos ligueras la de la Copa Federación. Por contra, el CDGuijuelo solo ha sumado un punto de los últimos doce posibles y cae tras la jornada al puesto de play-out con solo 7 puntos de 24 posibles.

Lo peor para los visitantes es qu la victoria le va a salir carísima por las graves lesiones de dos jugadores. Especialmente la del delantero Uxío, que tras abrir el marcador de penalti, se lesionó de gravedad en la rodilla izquierda con una más que posible rotura del ligamento cruzado anterior que de confirmarse le dejará KO para toda la temporada; además, Martín Galván, que entró al partido por el gallego, también tuvo que ser cambiado después tras marcar el 1-2 por una posible rotura de un dedo del pie.

Los primeros minutos del derbi fueron un intercambio de golpes entre ambos conjuntos. Tomó la iniciativa el cuadro verdiblanco, sobre todo entrando por la banda de Luis Lara, uno de los más destacados. Sin embargo, fue Uxío en el minuto cinco quien exigió la primera gran parada del partido de Vallejo. Tuvo la réplica siete minutos después de su homónimo en la otra portería. Sotres mandó a córner un remate de Pablo Espina que olía a gol.

Pablo Cortés, el entrenador visitante tenía claro que había que presionar la salida de juego del Guijuelo y fruto de ello llegó la jugada del penalti. Robo en zona de peligro, balón para Giovanni que cae ante la presión de tres defensa. Uxío sería el encargado de transformarlo con un disparo fuerte a media altura que no pudo adivinar Vallejo. Sin embargo, poco le duró la alegría al delantero gallego, porque justo después del saque de centro, al presionar la salida de balón, empezó a cojear de manera ostensible. Tuvo que ser sustituido y las primeras estimaciones auguran una lesión grave del cruzado de la pierna izquierda. Adiós a la temporada, a falta de confirmación en los próximos días.

Importantes lesiones

Tras el gol, el dominio del juego volvió a ser para los anfitriones, a los que les costaba hilvanar el juego ante la presión de los blanquinegros. En el minuto 37, un centro de Pablo Espina fue tapado por la mano de Amaro dentro del área. Penalti. No perdonó el delantero ovetense y puso el empate en el marcador. Justo premio para los locales. Parecía que de ahí al descanso, poco podría pasar, pero en la única subida con peligro en todo el partido de Adrian Cruz, el lateral izquierdo del Salamanca puso un centro al corazón del área y Martín Galván puso la puntera para llegar antes que el meta del Guijuelo y adelantar a su equipo. Era el minuto 45 y el gol sentó como un jarro de agua fría en el Municipal. Pero como en la ocasión anterior, el ariete mexicano se hizo daño en la jugada y sería sustituido en el descanso. Se estima que puede tener un dedo del pie fracturado.

Tras la vuelta de vestuarios, el equipo visitante se echó atrás, esperando algún contraataque que le permitirá ampliar la ventaja y también, consciente de los problemas de creación de oportunidad del equipo chacinero. No se puede decir que no lo intentara con cambios desde el banquillo Ángel Sánchez. Quitó a jugadores de corte defensivo para dar entrada a atacantes como Fekir y Carmona.

Dominaba el juego el Guijuelo y llegaba bien hasta la zona de tres cuartos de campo, ahí donde el último pase es definitivo. Y en esa suerte se perdían una y otra vez los hombres de Sánchez. Un par de centros de Luís Lara se pasearon por la frontal del área pequeña de Sotres, pero no encontraron rematador. En los últimos minutos el Salamanca dio entrada a un defensa más, One, para reforzar esa zona ante el acoso local, que dio todo sobre el campo pero se quedó sin premio.Los tres puntos viajan a la capital del Tormes, en un partido más efectivo que efectista de los pupilos de Pablo Cortés, que se enganchan al furgón de cabeza. Mientras, el vecino pequeño, el Guijuelo tendrá que empezar a sumar si no quiere verse envuelto en el complicado universo que es la lucha por la permanencia.