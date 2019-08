El Salamanca CF UDS se escuda en la confidencialidad y no explica por qué despidió a Chiquimarco El presidente institucional del Salamanca CF UDS, Ulises Zurita. / LAYA Pablo Cortés asume el cargo de entrenador interino, aunque el presidente no descarta que continúe toda la temporada D. B. P. / WORD Lunes, 26 agosto 2019, 18:40

Pablo Cortés entrenará al Salamanca CF UDS al menos hasta que el club encuentre un nuevo técnico. Es el mensaje que esta tarde ha mandado el presidente institucional de la entidad, Ulises Zurita. Cortés es el entrenador del filial y ya tuvo que hacerse cargo dos veces del primer equipo durante la temporada pasada. Ahora, tras los graves problemas en el banquillo salmantino, primero con Trejo y después con Marco Antonio Rodríguez 'Chiquimarco', vuelve a ocupar el puesto de primer entrenador.

Cortés seguirá al frente del primer equipo por tiempo indeterminado, ya que según el presidente «la única persona en quien hemos pensado es en Pablo Cortés, quien a partir de mañana tomará las riendas para dirigir de manera interina el club».

Si el entrenador salmantino acaba siendo la opción final para lo que resta de campaña es por ahora una incógnita, aunque Zurita ha asegurado en varias ocasiones que «es muy capaz», que le ha sorprendido «gratamente» su forma de trabajar y que «por qué no» podría ser una solución para toda la campaña. «No tuvimos mucho que pensar. Es la persona idónea, ha trabajado en el club y ha logrado cosas importantes». Así, insiste en que «lo vamos a analizar y resolveremos si se queda. Esperaremos unas semanas y tomaremos una decisión». Por lo pronto, Cortés dirigirá el entrenamiento de mañana.

«Fuera de la realidad»

Zurita también tuvo palabras para Marco Antonio Rodríguez 'Chiquimarco'. El ya exentrenador del Salamanca acusó al club de intentar convertirle en una marioneta y de no dejarle aplicar su metodología de trabajo. Zurita explicó que la institución «lamenta la situación creada a raíz de la contratación y destitución» de Chiquimarco, «si bien ante las circunstancias sobrevenidas se tuvo que actuar con urgencia y contundencia». Marco Antonio Rodríguez 'Chiquimarco' «no se atuvo a las condiciones pactadas y llevó a cabo comportamientos que no se corresponden con los valores del club, su afición y sus patrocinadores, no habiéndose producido ninguna injerencia en sus funciones».

Ante las preguntas, Zurita comentó que «por temas de confidencialidad» no pueden explicar «en qué falló» el ya exentrenador, pero sí comentó que «todo lo que indica está fuera de la realidad. Él no renunció, nosotros le cesamos. Yo personalmente hablé con él y le notifiqué que quedaba desligado» de la disciplina del club. También añadió que Chiquimarco habría incurrido en varias situaciones que motivaron la decisión final.

El presidente acusó a Chiquimarco de romper «ese principio de confidencialidad. El departamento legal está trabajando en estos procedimientos. Respetamos los reglamentos y las leyes y no los vamos a romper». Chiquimarco «sí ha roto ese principio de confidencialidad». Eso sí, Zurita espera «poder dar más detalles» en el futuro, cuando se solucione todo

El club pide disculpas a la afición «en la cuota de responsabilidad que pudiera tener» y desea suerte a Chiquimarco. Además, buscará una solución «amistosa» para resolver la situación creada pero advierte que «en caso contrario tomará las medidas necesarias para no perjudicar los intereses del club y de la afición».