Salamanca, dispuesta a redescubrir su vínculo secular con la música sacra

Salamanca comienza a redescubrir el enorme catálogo cultural que encierran sus monumentos y su historia. El patrimonio arquitectónico es la joya de la corona y durante los últimos años se han recuperado nuevos espacios casi perdidos. Las exposiciones de pintura y escultura recibieron un empujón gracias a la Capitalidad Cultural Europea. Se abrieron salas de arte y los artistas locales ganaron presencia. Ahora llega el turno de la música compuesta a orillas del Tormes.

La Catedral de Salamanca atesora un imponente patrimonio musical prácticamente desconocido fuera de sus paredes. Todo el mundo ha oído hablar del canto gregoriano y de los autores centroeuropeos (no hace falta ni decir sus nombres), pero muy pocos salmantinos sabrían decir quiénes fueron Juan Martín o Manuel Doyagüe o por qué Francisco de Salinas presta su nombre a un instituto local. Los tres fueron músicos, ejercieron su magisterio en nuestra ciudad y fueron aclamados como genios por sus contemporáneos.

La importante labor cultural amparada por el Cabildo y espoleada por la Universidad durante siglos dio como resultado un gran legado musical, actualmente conservado en la Catedral Vieja. El archivero e historiador Pedro Gómez y la musicóloga Josefa Montero custodian este tesoro.

El catálogo de fondos musicales del archivo catedralicio consta de unas 4.000 referencias entre partituras, cantorales y otras piezas. «La intensa actividad musical que aquí se desarrolló nos ha legado uno de los más importantes archivos de música sacra de toda Europa», recoge la web de la Catedral, «con 76 cantorales de gregoriano (s. XIV-XIX), 13 libros de polifonía (s. XVI-XVIII) y más de 3500 partituras (s. XVII-XIX)». Josefa Montero añade que «puede quedar alguna pieza por descubrir» y que «de vez en cuando» reciben donaciones de particulares que les legan partituras o libros musicales. «Hay unas cuantas piezas del marques de Villalcázar, que ademas de alcalde de Salamanca fue pianista y compositor. Una de sus hijas quiso que una parte del legado viniera aquí».

El profundo vínculo con la Universidad dejó huella. El centro de estudios tuvo cátedra de música prácticamente desde el primer día, algo de lo que no podían presumir muchas ciudades. Varios catedráticos compartieron su título con el de maestro de capilla de la Catedral, y si en la Universidad impartían la carga teórica, en la Catedral creaban música. El grueso de los fondos catedralicios surgió de las manos y de la mente de sus maestros de capilla, que estaban obligados a componer para la seo. El último fue Dámaso García Fraile, que ejerció hasta 1977. El cargo como tal ya no existe (lo más parecido sería el actual canónigo de música), pero durante siglos fueron los responsable de prestar la banda sonora a los eventos litúrgicos y a las fiestas sacras de la Catedral. «La música era diferente en cada lugar. Se componía para el Corpus, villancicos... y cada año solían ser nuevos. Cuando llegaban esas fechas les daban un mes para componer. Se conservan muchas piezas». Y como cada seo tenía su maestro, la música variaba en cada ciudad «salvo en el caso de maestros muy difundidos, como Manuel Doyagüe, pero no era muy habitual».

Y llegamos a Doyagüe. «Es probablemente el maestro de capilla de Salamanca que más proyección ha tenido», recoge el catálogo catedralicio. «Es uno de los grandes personajes de Salamanca», ratifica Montero. Empezó como niño del coro en la Catedral y estuvo vinculado con la seo hasta 1842. Falleció a los 88 años. La ciudad atesora unas 400 creaciones suyas, pero también hay partituras en Filipinas, América Latina y la Biblioteca Nacional de Francia. «Fue increíble poder seguirle la pista, ver cómo circuló su música. Hemos encontrado obras con el sello de la Catedral de Salamanca en Guadalupe, por ejemplo».

Olvido y resurrección

Los estrenos de Doyagüe eran un acontecimiento. Está inhumado en Salamanca, aunque la primera intención fue llevarle al Panteón de Hombres Ilustres. «En el siglo XIX era una gloria nacional» explica Josefa Montero. Sin embargo, su recuerdo se diluyó con el tiempo. «A principios del siglo XX cambiaron las normas papales. Pío X decidió cambiar la música sacra, porque algunos fragmentos se parecían demasiado a las operas italianas. Se volvió al Renacimiento, a Tomas Luis de Victoria, al gregoriano... a componer con unas normas más religiosa. Autores como Doyagüe se van arrinconando. Esto sucedió en 1903 y las obras de Doyagüe llegaron hasta los años 20 del siglo XX, pero al decir la iglesia que no se podía cantar...». Su estilo musical fue prácticamente vetado. Sus obras llegaron a incluirse en una lista de composiciones no adecuadas.

El caso de Doyagüe es paradigmático. Un compositor señero de Salamanca, con una influencia capital en la música sacra española pero prácticamente desconocido para cualquiera que no sea un experto. «La música es otra forma de cultura, pero a nivel musical pasa siempre. Hay gente que dice que no tiene ni idea de música y casi presume de ello. Parece normal tenerla en un segundo plano, aunque también es patrimonio que habría que reivindicar. En España tenemos cierto complejo de inferioridad. Hay gente muy interesante y músicos salmantinos fantásticos. En 2014 organizamos un concierto y todo el mundo salió encantando, pidiéndonos que los repitiésemos. Es gente muy valiosa y está durmiendo en los cajones. Se han reivindicado más otras artes. Hemos apartado o ignorado a la música». La música «es la hermana pobre» de las artes.

La musicóloga Josefa Montero hojea un libro del archivo. / WORD

Y sin embargo, aún hay esperanza. Proyectos como el 'Miserere de Doyagüe' se consolidan edición tras edición. La Catedral, la Junta de Cofradías de Semana Santa y la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura comenzaron a trabajar en 2010 para recuperar la 'banda sonora' de la Semana Santa del siglo XIX y para que la ciudad redescubriera a uno de sus grandes compositores.

El primer concierto se celebró en 2013. En 2014 no fue posible organizarlo, pero desde 2015 hasta la actualidad nunca ha fallado. Se interpreta en la Catedral Vieja antes del Domingo de Ramos y este año hubo gente que se quedó en la calle por motivos de seguridad. «Es una señal de que cuando se da a conocer algo, interesa. La gente se ha dado cuenta de que no tocamos siempre el mismo miserere ni las mismas obras. Quizá haya alguna pieza en común, pero tratamos de descubrir cosas nuevas. Es alentador», opina Montero. El día del Miserere coincidió con otro concierto de música clásica en el CAEM «y una buena parte de Salamanca estaba aquí. Y habría venido aún mas público. Esto anima para seguir adelante, porque la gente se merece conocerlo. Es un patrimonio de la ciudad. Que al menos los salmantinos lo conozcan. Hay que darle una oportunidad».

Montero confía en que el proyecto del 'Miserere' se asiente definitivamente. Quizá acabe siendo una nueva tradición de la Semana Santa local. Por lo pronto, la experta ya está trabajando para elegir composiciones para el recital de 2020. «Estamos todo el año viendo las obras, nota a nota. Añádele las voces, el texto, las revisiones, las pruebas, los errores en la partitura... Espero que el 'Miserere' sea una costumbre de la Semana Santa».

Medios de difusión

Josefa Montero insiste en que «el vinculo de Salamanca con la música ha sido muy profundo, con coros, conservatorios... Pero el pasado se olvida enseguida. Se deja de hablar y nadie se acuerda dentro de una generación. Ese es el problema. Una obra hay que escucharla para tener una visión. Se necesitan intermediarios que las toquen, porque no se sabe que existen».

Detalle de un libro del archivo musical de la Catedral. / SERNA

La receta para fortalecer la relación de Salamanca con su música clásica son «recitales, grabaciones y charlas». El problema, sin embargo, está en la propia naturaleza de la música. Hay que saber leer un partitura, acudir a un concierto o escuchar un CD u otro archivo musical de uno de esos recitales. Y ése es otro problema, porque por ahora no existen demasiados, aunque la Catedral editó un CD con los temas del último 'Miserere' y el Cabildo estaría de acuerdo en continuar grabando nuevos discos. Ya en 2013, coincidiendo con el V Centenario de la Catedral Nueva, se editó un CD de un concierto con composiciones del siglo XVIII y otras piezas creadas 'ex profeso' para la ocasión por músicos actuales. Aquel año también se impartieron varias conferencias sobre música catedralicia. Y mucho antes, en 2005, la ciudad organizó un concierto homenaje a Doyagüe. Quizá con aquellos actos se plantaron las semillas que ahora germinan.

Planes actuales

Aunque las composiciones musicales del Archivo ya están catalogadas y bien custodiadas, la labor de los expertos no se detiene. Actualmente trabajan en la digitalización de documentos muy solicitado (como los libros de cuentas de fábrica), en los manuscritos deteriorados (siempre y cuando su manipulación no implique más deterioro o no necesiten una restauración) y los expedientes de secretaría.

Pedro Gómez explica que estos último son documentos «muy ricos» que incluyen cartas reales, documentos vinculados con Roma o peticiones de los músicos (una carta pregunta a la Catedral si conocen a un buen tenor). Por lo general, «amplían» y complementan la información de las actas capitulares. Gracias a la digitalización cualquier investigador puede consultar el catálogo del archivo musical de Salamanca y pedir una reproducción para estudiarla con detalle. En el archivo presumen de recibir a expertos de Australia, EE UU o América Latina interesados en tal o cual compositor y, en un sentido más amplio, también presumen de conservar la memoria de Salamanca. «No puedes escribir de nuestra historia sin venir por aquí», comentan. Sea historia religiosa, civil o musical, por supuesto.