AJEDREZ Salamanca ya tiene campeones provinciales de ajedrez en su cantera Participantes en los provinciales. El Casino de Salamanca acogió los campeonatos provinciales de edades desde la categoría sub 8 a la sub 18 REDACCIÓN Salamanca Martes, 29 enero 2019

Más de 40 jugadores participaron este pasado domingo en el Casino de Salamanca -Palacio Figueroa- para participar en los campeonatos provinciales de edades -categorías sub 8 a sub 18-. Un año más la competición estuvo muy igualada en casi todas las categorías teniendo en algunos casos que decidirse el campeón aplicando los sistemas de desempates establecidos en las bases como sucedió en la catergoría sub 12 donde se produjo un triple empate entre Mario Sierra, Esteban de Arriba y Emma Verdugo.

El próximo gran reto serán los campeonatos regionales que tendrán lugar en Béjar en el mes de abril.

El cuadro de campeones quedó de la siguiente manera:

Categoría: Campeón

Sub 8: Alberto Sierra Peña

Sub 10: Celia Sánchez García

Sub 12: Mario Sierra Peña

Sub 14: Ezequiel Jiménez García

Sub 16: Lucía Sánchez Elena

Sub 18: Sergio Jiménez Gutiérrez