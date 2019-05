FÚTBOL - Segunda B El Salamanca CF anuncia que Alomerovic, Satoca y Toño Vázquez no seguirán la próxima temporada El club comienza a comunicar bajas aunque algunos jugadores coo el central gallego ya se habían despedido hacía varios días JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 29 mayo 2019, 18:05

El Salamanca CF, que ayer anunció las renovaciones de los mexicanos Martín Galván, Jehu Chiapas y Tyson, que se unen así a Amaro, Carpio e Indiano, que ya tenían contrato con la entidad para la siguiente temporada, ha hecho hoy oficial que tres jugadores de la actual temporada no continuarán en el ejercicio 2019-2020: son los casos del central gallego Toño Vázquez, el lateral zurdo macedonio Din Alomerovic -éste último llegado en el mercado invernal de la mano de Antonio Calderón- y el portero Álex Satoca, llegado al club en las últimas semanas de competición tras la desaparición del Ontinyent y que ni siquiera llegó a debutar.

De esta forma el club comienza a pronunciarse sobre las bajas aunque algunos jugadores como Manu Molina, Armando o el propio Toño Vázquez ya lo habían hecho en los últimos días a través de sus redes sociales.

El central gallego Toño Vázquez fue operado en el mes de marzo según comunicó el club «para operarse de un quiste en la zona lumbar» y ya no volvió a jugar con el equipo salmantino.

«Gracias Salamanca!!! Orgulloso de pertenecer a la historia de este club, un placer defender esta camiseta. Gracias al cuerpo técnico por su confianza y ser unos auténticos profesionales, gracias a mis compañeros, demostrando en los malos momentos, que han sido bastantes, que son unos verdaderos guerreros ...y mil gracias a la afición, el tesoro de este club, un lujo jugar en el Helmántico y sentir la pasión del fútbol, eternamente agradecido. Y muchísimas gracias a toda esa gente de Salamanca que he conocido que me han ayudado, me han cuidado y me han hecho sentir un Salmantino más. Os deseo lo mejor y seguro que en breves estáis disfrutando de un Salamanca muy grande. Hala Unión», señaló el jugador.