Salamanca alberga 23 de las 73 terapias que el Gobierno cataloga como «falsas» Terapia con piedras calientes, una de las declaradas falsas por el Gobierno. / AP La Asociación para Proteger al Enfermo (APETP) cifra entre 1.200 y 1.460 las muertes al año en España por complicaciones de estas prácticas o abandono del tratamiento indicado ANTONIO G. ENCINAS / DANIEL BAJO SALAMANCA Lunes, 1 abril 2019, 11:26

Las pseudoterapias –terapias alternativas, complementarias o integrativas– son aquellas prácticas ofrecidas como actos médicos sin que haya podido demostrarse científicamente su efectividad. La Asociación para Proteger al Enfermo de las Terapias Pseudocientíficas (APETP) advierte del peligro que entraña someterse a una de estas falsas terapias, pues existe el riesgo de que el paciente abandone tratamientos efectivos por prácticas que carecen de valor curativo, lo que puede acarrearle graves problemas de salud e incluso la muerte, al margen de evidentes daños económicos y morales.

Un factor común a muchas de estas terapias es que no hay ni un estudio científico que avale que funcionen. Es el caso de los 73 tratamientos que el Gobierno ha catalogado como 'pseudoterapias', es decir, terapias falsas, que no curan, que no tienen indicación terapéutica, que solo sirven para que alguien –en muchos casos sin ningún tipo de formación médica– gane dinero. Otras 66 técnicas están bajo sospecha, algunas de ellas tan afamadas y extendidas como la homeopatía, el reiki, la acupuntura...

En Salamanca se ofertan, regular o periódicamente, 23 de las 73 supuesta terapias que el Gobierno ha catalogado como tales. Algunas forman parte de los tratamientos que ofrecen médicos titulados o fisioterapeutas, junto a técnicas que sí han demostrado su eficacia terapéutica, y otras tiene cabida en centros especialistas en remedios naturales o en centros de estética. El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Salamanca, Santiago Santa Cruz, advierte del daño que este tipo de prácticas puede conllevar en la salud del paciente: «Hablamos de intrusismo profesional de todas aquellas personas que diagnostican y tratan sin tener la cualificación profesional, pero no sólo es intrusismo, sino que según qué tratamientos pueden ser perjudiciales y pueden dañar la salud, que es lo que más rechazamos».

El Colegio de Médicos salmantino rechaza rotundamente las terapias sin base científica. La homeopatía no tiene ningún efecto médico «pero puede retrasar la oportunidad de seguir una terapia o un tratamiento adecuado. Y otras pseudoterapias son directamente dañinas».

El director del Colegio de Médicos explica que la mayor parte de pacientes que confían en estos métodos padecen enfermedades crónicas y sin tratamientos médicos eficaces «y buscan cualquier otra medida para aliviar su dolencia. Los hay que tienen dolencias terminales, patologías... y buscan cualquier remedio». Los pseudoterapéutas «ven esa vulnerabilidad y se aprovechan. Siempre hay un fin económico detrás. Siempre lo hay», advierte Santa Cruz. «Si hubiera alguna evidencia de que esas terapias son eficaces, desde luego que la sanidad públicas las usaría. Si cualquier milagro de la magnetoterapia u otra pseudociencia fuera cierta y hubiera evidencias, rápidamente se había incorporado» al catálogo de tratamientos médicos reconocidos como tales. «No lo han hecho porque no tienen ninguna evidencia e incluso porque puede ser contraproducente. Si no lo recomiendan es por algo. Si no hay eficacia no lo van a recomendar».

Casos

La Asociación para Proteger al Enfermo de las Terapias Pseudocientíficas cifra entre 1.200 y 1.460 muertes al año en España por complicaciones de estas prácticas o abandono del tratamiento médico indicado. Santiago Santa Cruz no tiene constancia de casos similares en Salamanca, «pero animamos a la población a que si conoce gente que las siga, que lo denuncie en el Colegio de Médicos, que le atenderemos muy gustosamente dentro de nuestras competencias».

El Plan de Prevención de la Salud frente a las Pseudoterapias que el Gobierno presentó el pasado mes de noviembre prevé varias acciones, entre ellas, definir aquellas terapias que no tienen efecto alguno sobre la enfermedad, fomentar el pensamiento científico y crítico de los ciudadanos para que recelen de estas técnicas, y valorar los avances científicos que han permitido a los humanos mejorar su esperanza y condiciones de vida. El Colegio de Médicos de Salamanca ve esta iniciativa «con muy buenos ojos. Es un primer paso. Los médicos habíamos reclamado a las autoridades sanitarias que se implicaran en las pseudoterapias sin base científica y que, por la falta de ley que las regule, campan a sus anchas. Debería estar regulado por ley y aún no es así».

Santiago Santa Cruz opina que, mientras no haya una base legal que prohiba las terapias sin estudios científicos que avalen su eficacia, las autoridades deben implicarse. Por ejemplo, vigilando las licencias de apertura de los negocios «que muchas veces se piden para una cosa y hacen otra. Hay clínicas estéticas que hacen de todo. Hay que denunciar esas situaciones ante las autoridades. Y alertar en los medios de comunicación para que la gente no se deje timar por esos embaucadores. Que no se fíen de quienes prometen milagros rápidos y fáciles a los que la medicina no llega. Que desconfíen». El Colegio Oficial de Médicos, obviamente, ha aportado su granito de arena. «Cuando nos han pedido las instalaciones para charlas informativas, el Colegio se ha opuesto. Y también ha advertido al Ayuntamiento cuando le han pedido instalaciones municipales para charlas, advirtiendo de a quién estaban cediéndolas. A ver si encima las fuerzas públicas van a favorecer algo sin base científica...»

Las organizaciones científicas han tomado decididamente partido contra estas prácticas, en una guerra en la que parten con cierta desventaja. Por un lado, la desconfianza hacia las multinacionales farmacéuticas favorece la propagación de teorías conspiranoicas. Por otro, las redes sociales y Youtube se han convertido en aliados poderosos de los charlatanes. Además, en la década de los 90 hubo demasiada permisividad con estudios sobre homeopatía, quiromasaje o acupuntura y se lanzaron titulaciones que aportaron formalidad a estas falsas terapias.