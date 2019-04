Fútbol - Segunda B El Salamanca CF UDS afronta «una final» ante el Navalcarnero en el Helmántico Antonio Calderón, en el Helmántico. / SERNA A los de Calderón solo les vale ganar ante el descendido equipo madrileño, mañana domingo a las 17 horas I. L. S. /WORD SALAMANCA Sábado, 27 abril 2019, 00:49

Hace ya unas cuantas semanas, cuando quedaban diez partidos, Antonio Calderón, entrenador del Salamanca CF UDS, aseguró que comenzaba el verdadero play-off para el equipo. Ahora, a falta de solo cuatro jornadas y en una situación un poco mejor, pero aún muy comprometida, el técnico gaditano del equipo salmantino ya solo habla de finales. Y así encara el Salamanca CF UDS su partido del domingo frente al Navalcarnero, «ganar o ganar», aseguró su técnico ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Helmántico.

Calderón se mostró satisfecho con la semana de su equipo en la previa al partido ante el ya descendido equipo madrileño. Además, agradeció el apoyo de la afición en una cita en la que los tres puntos son imprescindibles.

Tras dejar escapar dos puntos en el último segundo la semana pasa ante la Cultural, Calderón insistió en que «el equipo ha sido capaz de valorar el punto conseguido en León. A priori, estábamos un poquito desilusionados, pero hemos analizado y hemos visto que en los últimos partidos hemos dado buenas sensaciones».

Calderón insistió en que el partido del domingo a las 17 horas en el Helmántico es «sin duda es una final y el club así lo ha detectado. Ha lanzado una promoción muy buena para los socios y la afición ha respondido de nuevo como ha hecho todo el año. En León se comieron a la afición de la Cultural. Nosotros, como equipo, estamos con muchas ganas por la importancia del partido. Es ganar o ganar. Pero para ganar hay que hacer muchas cosas: jugar, atacar y defender. En el último partido en casa marcamos dos goles legales aunque no ganamos».

El entrenador del Salamanca CF UDS también dejó claro que no se fiaba del rival. «A veces, que lleguen descendidos, puede ser incluso peor. Los equipos que tienen el objetivo cumplido son peligrosos porque no tienen presión ninguna pero si tú no les dejas, es fácil que bajen los brazos. Nosotros tenemos que conseguir esta segunda opción» aseguró Calderón

Finalmente, el técnico se refirió a la enfermería para asegurar que «José García tuvo un problema ayer en un gesto técnico y estamos a la espera de ver cómo se encuentra mañana. Manu Molina está bien y se está recuperando. Amaro también ha superado problemas, igual que Mena. Parece que llegan todos. Owusu sigue lesionado y Martín ya ha empezado a trotar un poco».