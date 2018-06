Por la Ruta de los Molinos

La Asociación de Amigos del Camino de los Arrieros en la Sierra de Francia y Entresierras (Acasife) cerraba ayer la programación de marchas diurnas, hasta el próximo mes de septiembre, con la realización de su XVI Marcha Arriera, que tenía como destino la Ruta de los Molinos y Yacimientos Visigodos de San Martín del Castañar.

Una decena de personas procedentes de Colmenar de Montemayor, Los Santos, Fuentes de Béjar, San Miguel de Robledo, Candelario, Valverde de Valdelacasa y La Horcajada de Ávila participaron en dicho recorrido, con un trazado de 10,5 kilómetros catalogado de dificultad moderada, aunque la mayoría de los participantes señaló que había sido «una ruta dura», quizás por las altas temperaturas de la jornada de ayer, que hacía más difícil realizar este trazado con cuestas importantes.

Los participantes salieron de la Plaza de San Martín del Castañar, donde recibieron la bienvenida del alcalde, Alfonso Buenaventura Calvo, a las diez de la mañana y desde ahí iniciaron la ruta, aunque en sentido contrario a lo indicado para que fuera menos dura. De esta forma, salieron en dirección a la Legoriza, en cuya área recreativa realizaron una parada, para continuar después hasta los restos del poblado visigodo y después hasta el asentamiento, también visigodo, que hace unos 200 años se destinó a corrales para animales, aunque en dicho lugar también se observa alguna construcción, como señalaba ayer el presidente de Acasife, Juan Manuel Ballesta.

Durante el recorrido, los participantes también pudieron ver los diferentes molinos junto al río que muestra esta ruta y subir al mirador, en el que hay una plataforma con una campana, que todo el que llega toca. Acabada la marcha, los senderistas repusieron fuerzas en el parque del Chiringuito, ya en San Martín del Castañar.

Hay que señalar que los miembros de Acasife no es la primera vez que realizan una marcha por este municipio serrano, ya que hace dos años, concretamente el 24 de septiembre de 2016, el destino final de la sexta marcha (ayer era la decimosexta) era San Martín del Castañar. En aquel momento, esta asociación había iniciado sus rutas senderistas uniendo la Peña de Francia con la Vía de la Plata, por donde consideraban que discurría el Camino de los Arrieros. De esa forma, y tras realizarse el recorrido desde la Peña de Francia a El Casarito, la siguiente fue la de El Casarito a San Martín del Castañar. Completado todo el camino propuesto, después continuaron con rutas que ya estaban fuera de dicho Camino de los Arrieros pero que entroncaban con el mismo con el fin de disfrutar de otros paisajes.

Por otro lado, hay que señalar que aunque ayer finalizaban las rutas diurnas, por el momento, no así las actividades, ya que la próxima será una ruta nocturna. Ésta, como indicaba Juan Manuel Ballesta, tendrá lugar el próximo 28 de julio, que es cuando hay luna llena, aunque aún no se ha decidido por dónde se hará, lo que sí se buscará es que sea una ruta circular para no tener que estar pendiente de los vehículos para volver al lugar de salida.