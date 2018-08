FÚTBOL - Segunda B Fer Ruiz: «Fue muy fácil venir a este club porque tiene una apuesta ambiciosa» Fer Ruiz posa en el Helmántico con la camiseta del equipo. / MANUEL LAYA El CF Salmantino UDS ha presentado esta mañana al extremo madrileño que ya debutó marcando un gol al Talavera en el último amistoso del equipo JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 14 agosto 2018, 18:09

El CF Salmantino UDS ha presentado esta mañana al por ahora último fichaje de José María Movilla para el equipo charro en su próximo debut en Segunda B en la temporada 2018-2019. Se trata de Fer Ruiz, que llega procedente de la Cultural Leonesa, equipo con el que acaba de rescindir contrato tras firmar este mismo verano con el club leonés.

El extremo diestro -en su trayectoria destaca un ascenso a Segunda con el Leganés- ya debutó en el último encuentro de pretemporada con el equipo salmantino ante el Talavera e incluso marcó uno de los goles. «Estoy encantado de haber firmado por este club, lo estoy viviendo desde el primer día con mucha ilusión y tengo muchas ganas de hacerlo bien y de ayudar al equipo porque seguro que pueda aportar buenas cosas».

«Firmé por la Cultural esta temporada pero tras un mes deciden cerderme pero yo rescindo el contrato para venir a este club. Fue bastante fácil porque no se tardó ni un día y medio en tomar la decisión. Me parece una apuestra ambiciosa, con una gran afición y un gran estadio en el que se pueden hacer grandes e importantes cosas. Las primeras sensaciones con el míster y los compañeros han sido muy buenas, veo un grupo bastante unido a pesar de que tampoco llevan mucho tiempo. Veo un grupo sano y por lo que veo tengo buenas sensaciones», expresó el jugador en la presentación.

Con respecto a su debut en Talavera, el extremo afirmó que «llevaba tres días sin entrenar y noté el 'paroncillo', pero siempore se hace gfol acabas contento porque es lo más importnate del fútbol. Cotnento por ponerme la camiset ay casi sin haber entrenador, pues marcar también es importante».

Sobre sus aspiraciones, Fer Ruiz significó que «vengo a trabajar y llegar a la zona de finalización, me gusta llegar al área, no me desenvuelvo mal ahí y partiendo del extremo derecho me puedo mover por varias zonas del campo y llegar a la zona de remate. Creo que ocasiones voy a generar. He jugado en más posiciones pero el extremo derecho es mi posición más natural», finalizó.