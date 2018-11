La voz y el rostro de las personas sin hogar cobra vida en un 'flasmob' Una de las personas sin hogar que se encargó de leer el manifiesto. / LAYA Cáritas Diocesana organizó ayer un acto de sensibilización en la Plaza Mayor dentro de la campaña de apoyo a este colectivo REDACCIÓN / WORD SALAMANCA Viernes, 23 noviembre 2018, 12:18

Cáritas Diocesana de Salamanca organizó ayer un 'flasmob' en la Plaza Mayor dentro de las actividades vinculadas al Día de las Personas sin Hogar, que en esta ocasión lleva por lema '¿Y tú qué dices? Di basta. Nadie sin hogar', que pretende sensibilizar a la población sobre esta problemática.

Durante la lectura del manifiesto, a cargo de personas sin hogar usuarios de dos de los recursos de Cáritas: el centro de acogida Padre Damián y Espacio Abierto, se recordaron algunas de las demandas en un total de diez puntos. En uno de ellos, el último, el mensaje era claro:«Que el año que viene no haya nadie durmiendo en la calle en ninguno de nuestros pueblos y ciudades». Y consideran que la clave está en conseguir un modelo de sociedad diferente, «cuyo objetivo es el bien común y no el de unos pocos, que no se basa en el consumismo sino en el compartir, que escucha a todo el mundo, que protege y promociona, que se basa en la justicia y no sólo en lo que es legal».

Y considera que cada municipio ha de garantizar el acceso a servicios básicos para las personas que viven en la calle: comedores, duchas,… Esta organización también reclamara «una Renta Básica de Ciudadanía, que todo el mundo pueda tener garantizados unos ingresos mínimos. Y que sus criterios abarquen al máximo de personas», insistieron en sus demandas.