Jon Rojo: «He superado mis expectativas a nivel personal y de equipo en Unionistas»

Jon Rojo Sagarna, de apenas 24 años, está siendo no solo uno de los jugadores más destacados de Unionistas en su brillante temporada en la Segunda B que ya tiene al equipo charro seguro en la próxima Primera RFEF y que pelea ya por el play-off de ascenso a Segunda, sino una de las revelaciones de toda la categoría de bronce. Ha jugado todos los partidos menos uno -baja por lesión-, defiende, ataca, ha marcado ya tres goles y encima no recibe ni tarjetas siendo un defensa. Salido de la cantera del Athletic Club, Jon Rojo está siendo seguido por clubes incluso del fútbol profesional en España. Él confiesa que está feliz en Salamanca, que se sentará con Unionistas cuando acabe la temporada y que ve a su actual club en los play-off por el ascenso a Segunda División.

–Menudo fin de semana que pasó Jon Rojo entre la derrota copera de su Athletic el sábado y la del domingo de Unionistas...

–Sí, no ha sido un buen fin de semana (ríe)... Antes de nuestro partido recibí muchos mensajes de mi familia pidiéndome que arreglara el fin de semana pero no pudo ser.

–¿Lo pasó muy mal por la Copa?

–Claro que quería que ganar el Athletic pero fue un partido tan frío y descafeinado por la pandemia, sin público... le quitó al mordiente que podía tener. Ahora hay que pensar en poder ganarle la otra final al Barcelona, aunque se un rival más complicado se nos da mejor ese rol de jugar sin presión y poder dar la sorpresa y juntamos la Copa con la Supercopa.

–De vuelta a Salamanca, lo ha jugado todo en su primer año en Salamanca salvo el duelo en Riazor ante el Deportivo.

–Sí, esa semana estuve con molestias y decidimos mejor descansar e intentar evitar la lesión. Aunque te duele por ser un partido de ese nivel en Riazor, hicimos bien a la larga.

–Del resto no se ha perdido ni un minuto porque nunca ha sido cambiado.

–Sí, desde que llegué he notado la confianza de Hernán y estoy agradecido por ello.

–Es la segunda temporada profesional en la que juega todo. Hace dos en el Bilbao Athletic disputó 35 encuentros pero la pasada muchos menos. ¿Dónde está el secreto de este curso?

–Soy un jugador que no tiendo a lesionarme y físicamente aguanto bastante bien las temporadas. Yeste año me va igual. Otras campañas fue más decisiones técnicas que físicas.

–Cuando un 'cachorro' sale de Lezama debe doler porque la aspiración de todo canterano será poder dar el salto al Athletic.

–Es cierto que cuesta salir de esa burbuja en la que tanto a nivel de instalaciones, medios, compañeros... lo tienes todo. Pero tras una campaña en la que esperaba tener más protagonismo o no llegué a ese nivel esperado, afronté esta temporada con la ilusión de demostrar e ir a un sitio en el que creyeran en mí. Esa fue la principal razón de venir aquí.

–Pero usted no había coincidido con Hernán más allá de que él entrenara la pasada campaña en el Barakaldo...

–No, nunca antes. No tuve relación directa ni trato personal pero sí que nos habíamos enfrentado creo que un par de veces cuando él entrenaba al Langreo.

–Así que le tenía 'cazado' de ahí...

–(ríe) No tengo certeza pero quiero entender que fue así.

–Por cierto, siendo defensa, no ha visto ni una tarjeta amarilla en todo lo que va de Liga.

–Sí, es verdad. En el vestuario ya me vacilan con ello que cómo puede ser que siendo defensa no tenga ni una amarilla. No soy un jugador contundente ni muy agresivo pero cuando esté cerca de acabar la temporada a ver si me sacan una amarilla aunque sea perdiendo tiempo cuando vayamos ganando (ríe).

–¿Se ha sorprendido a usted mismo el gran rendimiento que está dando en Unionistas?

–Sí, la verdad es que he superado mis expectativas en ambos sentidos, tanto en participación como en nivel porque venía de un año complicado. Pero confiaba en mí.

–El míster siempre ha sido muy ambicioso en sus declaraciones pero, ¿y en el vestuario teniendo como rivales a Dépor, Ferrol, Pontevedra, Salamanca UDS...?

–A priori no contábamos con el nombre o el status de otros clubes el grupo pero desde que empezamos el mensaje fue de no ponernos límites y ser ambiciosos y ha sido una de las claves.

–¿Llegaron las dudas cuando no lograban dar el paso definitivo para estar en la Primera RFEF?

–Yo estaba tranquilo, cada uno lo lleva como puede. Es cierto que se parecía que se nos atragantaban los puntos. Pero era una situación curiosa porque a nivel de juego y sensaciones quizá estábamos en el mejor momento y se escapaban los puntos al final.

–Ahora ya con laPRO asegurada y viendo cómo ante otro de los 'cocos' como la Cultural compitieron de tú a tú y no merecieron perder, ¿se ven capacitados para pelear por el 'play-off'?

–Sí, por sensaciones de las últimas semanas y por lo visto el domingo hemos demostrado que podemos competir contra cualquiera. Cuando logremos la primera victoria podemos dar la sorpresa.

–Casi lo normal era descartarles al inicio del curso para estar en PRO, ahora que ya están seguro que no muchos les retirarán de las opciones de play-off.

–Nos hemos ganado entrar en las quinielas por la temporada que hemos hecho. Toda salvo 3-4 jornadas en los primeros tres puestos.

–Pero tras perder con la 'Cultu' tendrán que ir a 'rascar' algo a El Plantío.

–Sí, hemos demostrado que curiosamente hemos logrado mejores resultados fuera de casa que en casa y creo que nos puede ir bien ese rol de que ellos tengan que exponer más y que nosotros con la capacidad para combinar rápido poder dar la sorpresa.

–Si el Burgos parece fijo por los 40 puntos que ya tiene y quizá laCultural por presupuesto, ¿quién será el otro rival que se meterá en la fase de ascenso?

–Confío en nosotros claramente, una de nuestras claves es la ambición. Sinceramente creo que podemos conseguirlo.

–¿Y qué les está pasando en casa? Porque de los cuatro últimos partidos solo han sumado un empate. En teoría la hierba artificial le debería beneficiar más a Unionistas.

–Sí, tenemos una dinámica un poco más negativa en casa pero más que por sensaciones es por resultados porque en todos estos partidos hemos competido y merecido más. Solo necesitamos un resultado positivo.

–Para ir terminando ya y volviendo al tema individual, seguro que el lunes vio la noticia del periodista Ángel García de que tanto el Mirandés como el Fuenlabrada de Segunda están muy interesados en usted. ¿Eso le distrae? ¿Le ilusiona?

–Sí, lo leí y es la primera noticia que tengo de ello. Sea verdad o no se agradece que se valore la temporada que está haciendo uno. No tengo que hacer caso de estas cosas y tengo que seguir haciendo lo mismo que hasta ahora.

–Es normal que los ojeadores se fijen en un equipo tan joven y que lo está haciendo tan bien.

–Sí, tenemos un perfil de jugador joven con hambre e ilusión que puede ser muy atractivo para equipos punteros de la categoría o incluso superior. Es normal que haya seguimientos.

–Además si es un Segunda División el que pregunta por un jugador es normal que le interese.

–Sí, no sé si hay algo cierto porque no tengo constancia de ello pero está claro que la aspiración de todo futbolista es llegar a ser profesional y sería un salto en la carrera deportiva.

–Unionistas ya está sondeando a compañeros. ¿Le han dicho algo a Jon Rojo?

–No, hasta el momento. Tengo contrato para este año y cuando todo acabe nos sentaremos y valoraremos las opciones.

–¿Cuando quiere tomar una decisión sobre su futuro?¿Quiere esperar al final de la temporada o le gustaría tener algo atado antes?

–Prefiero terminar la temporada tranquilo centrándome solamente en lo deportivo y después ya decidir.

–Pero aquí está feliz, ¿no? Y ya con la Pro asegurada es un valor a tener en cuenta.

–Sí, desde que llegué me he sentido cómodo y estoy muy feliz aquí. Valoro muy positivamente este año por lo que estoy abierto a escuchar a Unionistas.