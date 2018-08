FÚTBOL - Segunda B Roberto Aguirre: «No me conformo con nada pero la permanencia sería positiva para Unionistas» Roberto Aguirre posa con una bufanda de Unionistas. / MANUEL LAYA El técnico de Unionistas explica que «al inicio siempre se llega con las lógicas incógnitas pero vamos a competir con garantías» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 21 agosto 2018, 12:28

Roberto Aguirre es todo un veterano de los banquillos. Nacido en Oviedo en 1968, ha dirigido 14 campañas en Segunda B y ahora tratará de llevar a buen puerto a Unionistas en el histórico año de su debut en la categoría de bronce. Llegó con la pretemporada empezada tras la destitución de Astu y ha participado en los fichajes que faltaban para cerrar la plantilla. Sabe que en teoría es el equipo más 'débil' de los tres salmantinos esta campaña en el grupo I pero no se pone límites aunque firma la permanencia.

–¿Qué valoración realiza de la temporada?

–Positiva porque ha transcurrido con bastante normalidad, la verdad es que hubo dos fases diferentes, una hasta el partido de Guijuelo, donde estábamos con todos los efectivos y luego a partir de ahí hemos tenido varias bajas, pero bueno siendo un poco efectos de la pretemporada. Lo enmarco todo dentro de la normalidad, de conseguir objetivos aunque la verdad es que se me ha hecho corta y me hubiera gustado tener más tiempo para trabajar más.

–¿Va a llegar el equipo como Aguirre desea al arranque?

–Sí, se puede decir que sí. Lo de tener más tiempo es un mensaje que lanzamos los entrenadores, pero el equipo está preparado para competir con garantías, y afrontamos el primer partido con seguridad y con la convicción de que el equipo, aunque como todos llegas al primer partido con la lógica incógnita de la comparación con el resto de rivales del grupo, pero yo nos veo dentro de lo normal. En el primer partido nunca lo tienes todo depurado. Pero estoy tranquilo porque vamos a competir con garantías.

–En este mes que lleva en Salamanca, ¿ya le ha dado tiempo a comprobar lo que supone Unionistas?

–Sí, ya conocía antes de venir lo que era desde fuera, pero desde su creación lo seguí, lo viví desde la cercanía en Zamora, tengo amigos muy identificados con el club. Pero cuando llegué pude confirmar y reafirmar la idea que yo tenía pero además me llevé gratas sorpresas, vi al club muy organizado por dentro, me dio confianza ver cómo trabajan. Y sobre todo el símbolo de este club, su afición, me quedó muy claro lo que representan para Unionistas.

–¿Ha llegado a entender la 'guerra' de símbolos con el Salmantino?

–Comprendo lo que es Unionistas, y comprendo la razón de su fundación, lo que es y lo que quiere ser. Y como integrante del club, es en lo que creo. No creo en nada más allá.

–Roberto Aguirre llegó con la pretemporada ya iniciada y con gran parte de la plantilla hecha por el anterior técnico. ¿Cómo se afronta este hecho?

–Está claro que es un arranque diferente por las circunstancias, llegué, me puse al día e intentando después dar continuidad a lo que estaba hecho y luego entre todos intentando completar la plantilla, haciéndolo todo con mucha normalidad. He venido con la intención de dar todo de mí y entregarme al máximo.

–¿Pudo intervenir en la confección del resto del grupo con Gorka Etxeberria? ¿Está contento con la plantilla?

–Estoy contento con la plantilla, siempre dentro de nuestras posibilidades, hemos intentado afinar mucho después. Tenemos una plantilla competitiva, de garantías, que en la medida que avance la competición podremos saber lo que da de sí. No es fácil ir al mercado y elegir lo que uno quiere en nuestras circunstancias, hay que moverse bien para conseguir los perfiles que necesitas pero estoy muy contento. Me da confianza para lo que nos espera. En la confección hay una comisión técnica en la que miramos las necesidades que tenemos y ahí sí se ha valorado mi opinión y por ello estoy contento porque al final a la hora de tomar decisiones se me tiene en cuenta.

–El presupuesto de Unionistas es de los más bajos del grupo I y con esa idea hay que partir a la hora de fijarse un objetivo.

–Sí, el club da por primera vez un salto a una categoría profesional donde aquí ya no hay equipos débiles. Todos somos conscientes de eso, desde dentro y desde fuera. Hay mucha ilusión y muchas ganas de afrontar este reto. Entramos con humildad porque hay muchos equipos con mucho mayor potencial y económico. Pero también tenemos que hacerlo con ambición y valentía. Mezclando eso y con los pies en el suelo pero con valentía para rentabilizar nuestras virtudes. No nos tenemos que poner límites antes de empezar. No sabemos lo que podemos llegar a dar.

–¿Firmaría el puesto 15 al final de la temporada?

–Todo lo que sea mantener la categoría entiendo que sería un asentamiento para que el club pueda seguir creciendo con la solidez que supone haber estado ya en Segunda B. Eso sería siempre positivo. Pero nunca me marco posiciones antes de empezar una temporada. No me conformo con nada. El objetivo para mí no pasa del sábado ante el Pontevedra. Ir partido a partido, que es la realidad y casi más el día a día. Salir a cada partido a ganarlo.

–Salamanca tendrá tres equipos en el grupo I de Segunda B. ¿Es Unionistas el más débil de los tres?

–La realidad es que el Guijuelo es un equipo muy consolidado en la categoría, trabajando muy bien durante muchos años y que ya tiene tomado el pulso a la Segunda B. Se le sólido y transmite seguridad. Nosotros somos un recién ascendido. Y el Salmantino, que todo lo que puedo oír desde fuera es de gran potencial económico al que nosotros no nos podemos comparar. Si nos fijamos en estos datos, sí estamos por detrás. Nuestro posicionamiento es más humilde pero somos muy ambiciosos y queremos darle la vuelta a estos datos en los que estamos por detrás y quedar lo más arriba posible, quedar por encima de Guijuelo y Salmantino y ganarles siempre, teniendo esa desventaja a nivel de datos cuantitativo, darle un giro en la valentía, ilusión, ambición... que es un poco el símbolo de este club. Ojalá nos podamos contagiar de esos rasgos que sí que tiene nuestra afición para romper los datos que nos van en contra ahora mismo.

–¿Se verá un Unionistas que espere o que quiera el balón?

–Una cosa es lo que queremos ser y otra lo que podamos llegar a ser. Me gustaría que el equipo transmitiera en el campo los valores del club, lo profundo que hay de sentimiento en Unionistas:pasional, entusiasta, ambicioso, atrevido, valiente, autoritario en el juego.. son rasgos casi emocionales todos. Que se atreva a tener el balón, que someta al rival, que dé continuidad al juego. En Segunda B siempre hay momentos para ti y para el rival, y cuando no tengamos le balón, que nos seamos vulnerables y que sepamos sufrir.En una expresión, que el equipo sea valiente.

–Por último, ¿plantilla cerrada?

–En principio sí, nos queda una ficha sub-23 libre... pero hasta el final puede suceder cualquier cosa.