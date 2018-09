«El riesgo de la PAC es que se pueda ir nacionalizando de alguna forma» Juan Pedro Medina, en unas jornadas profesionales. / EL NORTE El director general de Política Agraria de la Junta de Castilla y León, Juan Pedro Medina, analizó alguno de los cambios de cara a 2020 EVA CAÑAS / WORD SALAMANCA Domingo, 9 septiembre 2018, 12:22

En el marco de las jornadas profesionales de Salamaq, la Asociación de Ganaderos 19 de Abril organizó una ponencia titulada 'Un nuevo modelo PAC-2020, mayor responsabilidad para los gobiernos nacionales y autonómicos', en la que el director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla yLeón, Juan Pedro Medina, confirmó que de la PAC siempre se está hablando, «ahora andamos inmersos en teoría en negociar otra etapa a partir de 2020, aunque estamos en 2018, que es el cuarto año de la actual y ya hablando de la de 2020».

En cuanto a la situación de las negociaciones, confirmó que se han presentado ya los textos legislativos, «y en la que básicamente lo fundamental y la novedad que nos plantean es que dan mayor responsabilidad a los estados miembros». En concreto, según detalló, la comisión dice que es una responsabilidad compartida, «pero bajo mi punto de vista, los estados miembros van a tener mayor responsabilidad porque van a ser los que definan las intervenciones dentro de un marco supuestamente común, pero ya no valdrá al excusa de que esto viene del ámbito comunitario y habrá cuestiones que tendrán que verse a nivel nacional, de las comunidades autónomas».

Juan Pedro Medina insistía en que habrá ayudas «pero el cómo, lo van a tener que decidir el estado miembro, y evidentemente lo va a supervisar la comisión para que no haya problemas o conflictos entre estados. Para este responsable de Política Agraria de la Junta, ese punto de vista puede ser positivo, «es más difícil de legislar en un país como España con 17 autonomías pero se podría adaptar más a los territorios las medidas concretas y no condicionar algunas cuestiones que antes venían impuestas desde el propio reglamento comunitario y que igual estaban pensadas para países del centro Europa y no respondían a los países mediterráneos». Este director general también aclaró que será una gran responsabilidad para los Estados. «Y luego siempre surge el riesgo que existe de que la PAC se pueda ir nacionalizando de alguna forma», subrayó, y que deje de ser una política común y pase a ser nacional. Aunque creen que no va a suceder porque la mayor parte de los fondos vienen de Europa y no hay riesgo. Lo que ahora les preocupa es que se plantea una reducción de fondos, del 3,5% en el primer pilar y del 15% en el segundo, que es donde es más acusada, «y ya empiezan a ver las posturas dentro del territorio nacional».