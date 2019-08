FÚTBOL - Segunda B La RFEF cierra el caso Trejo y ni él ni su ayudante Dueñas podrán entrenar en el Salamanca CF UDS Trejo y Dueñas, en el centro, en el Helmántico con el resto del cuerpo técnico. / Manuel Laya Fuentes federativas consultadas por este periódico confirman que el segundo técnico también tiene el mismo 'problema' que Trejo para la Segunda División B JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Sábado, 17 agosto 2019, 12:51

Punto y final. No hay más oportunidades para José Luis Trejo. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no permite al Salamanca CFUDS explorar otras alternativas como aseguraba el club charro en su comunicado de este miércoles cuando aseguraba que «trabaja desde hace dos semanas en otra vía para intentar por todos los medios que Trejo pueda recibir la licenci». La RFEF a través del Comité de Entrenadores, según fuentes consultadas por El Norte de Castilla, da carpetazo al caso Trejo. El mexicano de 68 años, ganador de La Liga Mexicana y subcampeón de la Libertadores, no podrá entrenar en Segunda B en España al carecer del título UEFA PRO.

La RFEFya se lo advirtió al club salmantino hace semanas, pero el Salamanca CFUDS ha seguido dilantando el asunto y ahora se ve a una semana del inicio de la Liga -el club debuta el domingo a las 19 horas en el estadio Helmántico ante el Arenas de Getxo- hasta ahora verse a siete días del debut sin entrenador y con la necesidad de contratar uno si no quiere incurrir en las cuantiosas multas que pone la Federación -van aumentando de 600 en 600 euros con el paseo de los partidos- si no presenta a nadie oficialmetne y con licencia para sentarse en el estadio Helmántico.

El club se mostraba confiado en que Rafa Dueñas, seugndo de Trejo, sí que pudiera obtener el permiso federativo al tener la máxima titulación en México pero desde la Federación argummetaban ayer a este medio que es el mismo caso que el Trejo. No habría problema para la Primera o Segunda División, pero no para la Segunda B al no ser una categoría profesional. Es decir, que Dueñas tampoco podrá ser primer entrenador... ni segundo con otro técnico. Es más, a día de ayer el Salamanca CFUDS ni siquiera había solicitado al Comité Técnico de Entrenadores la convalidación del título de Dueñas ni siquiera para ser segundo entrenador, aunque la respuesta sería la misma.