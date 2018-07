La EPA revela que casi 5.000 salmantinos abandonaron el desempleo el último año Una oficina del Ecyl en Salamanca. / WORD 2018 supera su ecuador y la cifra de personas activas sin trabajo cae por debajo de las 20.000 DANIEL BAJO / WORD SALAMANCA Viernes, 27 julio 2018, 12:06

La Encuesta de Población activa publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística deja buenas noticias en Salamanca: 1.600 parados menos que hace tres meses, con un descenso en el número de desempleados del 7,5%. Según la EPA, la tasa de paro ha caído por debajo del 13% (12,8%, para ser precisos) y el número total de desempleados ya ha dejado atrás la barrera de los 20.000 (19.700). En ese caso no han sido los servicios, sino la industria la que ha tirado del carro y ha conseguido generar empleo en nuestra provincia.

La EPA calcula que 1.600 personas se sumaron al mercado laboral durante los últimos tres meses

Esta segunda encuesta de población activa de 2018 corrobora la buena tónica que ya mostró la provincia hace un año. Si se comparan los datos del trimestre que acaba de terminar con el mismo periodo de tiempo de 2017, se descubre que a día de hoy hay 4.900 desempleados menos que hace un año y que la caída interanual roza el 20%. Son guarismos muy reseñables para una provincia que no destaca precisamente por las oportunidades laborales que ofrece a sus habitantes. Así las cosas, y siempre según la EPA, en Salamanca hay 133.400 ocupados.

Los resultados de la encuesta no han sido igual de benévolos para toda la región ni tampoco se han comportado igual para hombres que para mujeres.

Los sindicatos advierten sobre la alta temporalidad del empleo local

En comparación con el resto de provincias de la Comunidad, Salamanca sale bien parada. No llega a los guarismos de León (7.100 desempleados menos en tres meses) o Burgos (4.200 puestos de trabajo), pero sí mantiene un digno quinto lugar. Segovia es la única provincia en la que crece el paro tanto durante el último trimestre como a lo largo del último año.

En cuanto a la distribución de los puestos de trabajo, este trimestre se ha dado una circunstancia poco habitual: se ha creado más empleo femenino (900 desempleadas menos) que masculino (700). Sigue habiendo muchos más varones trabajando que mujeres (16.400, nada menos), pero este trimestre la tendencia ha sido la contraria. En este punto también cabe reseñar que hay muchas más mujeres inactivas (que no buscan empleo por el motivo que sea) que hombres.

Precauciones

Las opiniones de los sindicatos coinciden en destacar las buenas cifras generales, pero con importantes matices. Las centrales sindicales insisten en que sigue habiendo mucha precariedad y aún más temporalidad.

El secretario provincial de CC OO, Emilio Pérez Prieto, afirma que «siempre que se reduce el número de desempleados» es una buena noticia y apunta que la creación de empleo ha llegado a los cuatro sectores productivos (industria, agricultura, construcción y servicios). Entre los 'peros' cita el «contrasentido» de las cifras de la EPA (una encuesta, después de todo) si se comparan con las del Ministerio de Empleo porque en algunos casos son contradictorias o divergen demasiado. «Hay que poner en evidencia que algunos datos no están siendo bien interpretados. La EPA es una encuesta y, o no se informa correctamente, o los datos no se tratan bien».

El segundo trimestre ha creado más empleo femenino (900), que masculino (700)

CC OO también lamenta la altísima temporalidad (93%, según sus estimaciones) y la parcialidad (48% de los contratos). Y «cualitativamente hay muchas diferencias entre el empleo masculino y el femenino». Así, invitan a fijarse en los datos de octubre, una vez superada la campaña de verano, para «comprobar cuánto empleo de estos meses se consolida y cuantos de los contratos actuales pasan la purga de la temporalidad y del verano».

UGT, por su parte, se extraña de que la industria haya generado 3.600 puestos de trabajo, ya que ellos no han detectado «un movimiento tan importante en un sector tan irrelevante en la provincia», advierten contra la temporalidad que se avecina («el 67% de las entradas a la ocupación se convierten en salidas en el mismo trimestre», comentan) y remarcan que «a pesar de la disminución del paro la situación es más que preocupante pues más de un 20% son parados de larga duración (más de 4 años) y de ellos más de 70% con más de 50 años (62% mujeres) instalados en la pobreza».

Por todo ello, UGT reitera al nuevo Gobierno «la necesidad de reponer los derechos de los trabajadores, adecuar un nuevo marco laboral acorde a la situación actual donde primen los convenios sectoriales sobre los de empresa, la regulación de las concesiones administrativas y acabar con el descuelgue de los convenios, luchar por la desaparición de la brecha salarial de las mujeres, también en el paro», concluyen.