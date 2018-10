El PP reta a Cs a que explique si estaría dispuesto a pactar con PSOE y Ganemos Alejandro González Bueno (Ciudadanos), durante su intervención en un pleno municipal. / LAYA Rodríguez aclara que el acuerdo programático que facilitó la reelección de Mañueco se selló entre partidos y «no entre personas físicas» RICARDO RÁBADE / WORD SALAMANCA Miércoles, 10 octubre 2018, 11:45

Las controvertidas y explosivas declaraciones vertidas la pasada semana por el portavoz municipal de Ciudadanos, Alejandro González Bueno, cuando advirtió de que el acuerdo de investidura que su grupo selló con el PP en 2015 quedará roto si Mañueco abandona la Alcaldía en las próximas semanas, merecieron ayer unos jugosos comentarios por parte del tercer teniente de alcalde y portavoz del Grupo Municipal Popular, Fernando Rodríguez.

El concejal del PP no ocultó su sorpresa por las manifestaciones de González Bueno. «El pacto programático se cerró entre el Partido Popular y Ciudadanos, no entre dos personas físicas», matizo Rodríguez, quien añadió que «lo importante es lo que hay que hacer, no quién lo haga y esto no es una cuestión de personalismos». Amplió sus argumentaciones ironizando, ante las tesis esgrimidas por el líder municipal de Ciudadanos, que, en la hipótesis de que se produjera la renuncia del actual alcalde, sobre si Ciudadanos dejaría realmente de apoyar la bajada del 5% consensuada para el Impuesto de Bienes Inmuebles en el año 2019.

En sus respuestas a los periodistas al ser interrogado por una hipotética salida de Fernández Mañueco de la Alcaldía, Fernando Rodríguez fue más allá al instar públicamente al portavoz de la formación naranja a que «explique a a los salmantinos si estaría dispuesto a pactar con el PSOE y Ganemos» para formar un nuevo gobierno municipal en el Consistorio de Salamanca.

El PSOE tampoco se libró de la réplica de Fernando Rodríguez, en concreto en relación a las aseveraciones socialistas proclamadas este pasado lunes en el transcurso de una rueda de prensa, cuando censuraron al PP por haber ejecutado solo el 22% de las inversiones programadas para este ejercicio. El edil del PP precisó que es habitual que «en el último cuatrimestre del año se pega un estirón importante» en el grado de materialización de las inversiones.

Además, Rodríguez defendió la gestión de su partido al frente del Consistorio al aportar como relevante indicador que la Cámara de Contratistas de Castilla y León sitúa al Ayuntamiento de Salamanca como el Consistorio de las capitales de provincia de Castilla y León que más obra pública licita, claramente distanciado de los demás. «Tan malos no seremos y algo debemos estar haciendo bien», concluyó.