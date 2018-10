La Reserva de Caza Las Batuecas recaudará 28.000 euros menos por la falta de personal El director de la Reserva de Caza, el alcalde de Nava de Francia y el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente presidieron la reunión celebrada en Nava de Francia. / MARJÉS NAVA DE FRANCIA El plan para 2019-20 presentado ayer en la junta consultiva reduce el número de monterías en cada municipio M. JESÚS GUTIÉRREZ / WORD NAVA DE FRANCIA Jueves, 18 octubre 2018, 12:36

La Reserva Regional de Caza Las Batuecas recaudará el próximo año unos 28.000 euros menos debido a que el Plan de Caza para 2019-20 reduce el número de monterías por falta de personal. Así se informó ayer durante la reunión de la junta consultiva que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Nava de Francia, uno de los municipios pertenecientes a la reserva.

A la reunión, presidida por el director de la Reserva de Caza de Las Batuecas, Alfonso Sarmiento; el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, Juan Carlos Martín; y el alcalde de Nava de Francia, Julián González, asistieron representantes municipales de Herguijuela de la Sierra, Monsagro, El Cabaco y Nava de Francia, faltando representación de las localidades de El Maíllo, La Alberca y Serradilla del Arroyo.

En ella se dieron a conocer los resultados del Plan Técnico de Caza de 2017-2018 (distribución de permisos, ingresos por caza, ejecución del Plan de Caza, evolución de piezas abatidas y de la calidad de los trofeos, daños por la fauna, inversiones realizadas y educación ambiental), así como el nuevo plan técnico para 2019-2020, que recoge el plan de aprovechamiento cinegético (plan de caza y plan de control población), las actuaciones del fondo de gestión y la distribución de las cacerías.

Sobre ambas cuestiones hay que señalar que los ayuntamientos asistentes manifestaron sus quejas por el hecho que no se reponga el personal necesario para el normal funcionamiento de la Reserva de Caza, lo que obliga a reducir el número no sólo de monterías en cada una de las localidades -lo que a su vez reduce los ingresos-, sino también el hecho de que se eliminen algunas batidas debido a la falta de celadores; ya que se está hablando, por ejemplo, según señala el alcalde de Nava de Francia de una reducción de un porcentaje elevado de monterías, «si antes había unas 60 ahora se quedará en 51; y las batidas no se pueden hacer; ni tampoco el recuento de piezas por la falta de personal».

En este sentido, el alcalde de Herguijuela de la Sierra, Rafael Rivero, señalaba que «en Herguijuela, la cacería de jabalí han disminuido más del 20 por ciento a pesar de que están invadiendo y causando muchísimos daños tanto a cultivos (viñas, frutales...) como al patrimonio histórico de los bancales, destruyendo paredes centenarias», algo que supone un grave problema para esta localidad, que también se da en otras pertenecientes a la Reserva de Caza.

En este sentido, y según recoge la memoria presentada, en El Cabaco se recogen 5 expedientes por daños, todos ellos por jabalí; 4 en Monsagro, dos por jabalí y dos por corzo; siendo de 34 en el caso de Herguijuela de la Sierra (22 por jabalí, 7 por corzo, 4 por ciervo y 1 por cabra montés).

Respecto a los permisos del plan 2017-18, que abarca el periodo del 1 de abril de 2017 al 31 de marzo de 2018, se informó de la expedición de 289 permisos (238 de caza a rececho, 45 monterías y 6 de caza menor), siendo el mayor número para cabra montés (el 62,2% del total), seguida del jabalí con un 15,6%.