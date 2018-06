FÚTBOL SALA El Reina Kilama FS Salamanca no puede lograr el pase a la Final-Four Nacional cadete Plantilla del Reina Kilama FS Salmaanca durante la cita madrileña. Sensaciones agridulces para el equipo salmantino, que fue el único que derrotó al Movistar Inter, clasificado finalmente para la ronda final JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Lunes, 18 junio 2018, 13:16

El Reina Kilma FS Salamanaca participó este pasado fin de semana en Madrid en la fase previa del Campeonato de España Cadete de fútbol sala. «Aunque el balance ha sido extraordinario, los jóvenes jugadores salmantinos se vienen con la sensación de haberse escapado con la punta de los dedos la oportunidad de jugar la Final Fourya que no se sintieron inferiores al resto de equipos», señalan desde el club charro.

El Reina Kilama fue el único equipo que logró vencer al campeón de esta fase previa, el filial del poderoso Movistar Inter madrileño. «Los pequeños detalles han hecho que los salmantinos no acudan a Barcelona a la Final Four, aunque la experiencia y el aprendizaje de estos días es ya un premio importante para este equipo que sigue creciendo día a día», argumentan desde la entidad que concluye diciendo que «desde el FS Salamanca queremos felicitar al Movistar Inter por su pase a la final four deseándoles mucha suerte a finales de junio. Al resto de equipos participantes agradecerles su comportamiento y la oportunidad que nos han brindado de seguir mejorando gracias a su gran nivel y exigencia. Gracias también a nuestros jugadores que una vez más vuelven a dar ejemplo de entrega, lucha y ambición en la cancha y generosidad, educación y valores fuera de ella. A sus familias agradecerles su apoyo y las facilidades para que podamos vivir momentos inolvidables con estos 'guerreros'», concluye.