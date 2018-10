Las regiones del corredor atlántico se unen para impulsar la movilidad de mercancías Corina Porro (Galicia), Germán Barrios (Castilla y León), el alcalde, Ángel J. Gallego (Andalucía) y Mercedes Vaquera (Extremadura) posan con motivo de la firma del protocolo en el Ayuntamiento. / ICAL Los CES de Castilla y León, Extremadura, Andalucía y Galicia firman un protocolo para combatir los déficits de carreteras y ferrocarriles RICARDO RÁBADE / WORD SALAMANCA Martes, 30 octubre 2018, 11:53

Hacer frente a las importantes lagunas en accesibilidad en materia de carreteras y ferrocarriles y buscar soluciones para afrontar dos problemas de especial envergadura, como son el desempleo y la despoblación, son los desafíos que vertebran el protocolo de colaboración y de relaciones institucionales que rubricaron ayer el presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Germán Barrios, y los presidentes de los CES de Andalucía (Ángel J. Gallego), Extremadura (Mercedes Vaquera Mosquero) y Galicia (Corina Porro Martínez). La firma del convenio de cooperación se escenificó en el salón de recepciones del Ayuntamiento e hizo las veces de anfitrión el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernando Fernández Mañueco.

El protocolo contempla la realización de actuaciones conjuntas que permitan principalmente el impulso de estas regiones situadas en el corredor atlántico, uno de los nueve más importantes de toda Europa. Para su desarrollo, los CES se encargarán de confeccionar diferentes tipos de estudio, a partir de los cuales se podrán hacer recomendaciones y sugerencias a las diferentes instituciones, como los Ejecutivos autonómicos y el Gobierno de España, con el fin de que impulsen de forma activa y sin fisuras, dejando a un lado sus diferencias políticas, este estratégico corredor. Será precisamente a partir de estos estudios cuando se puedan presentar pautas de actuación a los responsables políticos para la toma de decisiones conjuntas encaminadas a la potenciación del corredor. No obstante, los CES no tienen capacidad ejecutiva y su estrategia se centrará, fundamentalmente, en comunicar estas sugerencias a las autoridades y cargos institucionales, tal como puntualizó Germán Barrios, que puntualizó expresamente que no se trata de «competir con el corredor mediterráneo», sino de llevar a cabo acciones complementarias, incluso con la realización de nuevos trasvases que permitan la conexión entre ambos corredores.

En materia de infraestructuras, los promotores del protocolo se decantan por la puesta en funcionamiento de nuevas plataformas logísticas e intermodales y de más puertos secos, que contribuirán a mitigar los déficits que vienen soportando Castilla y León, Extremadura, Galicia y Andalucía.

Según las primeras estimaciones, se podrían generar «en todo el corredor atlántico para 2030 desde Algeciras hasta Estrasburgo un millón de empleos», según calculó el presidente del CES en Castilla y León. Para cristalizar este sugestivo objetivo, resulta necesario «favorecer el movimiento de mercancías en todo el corredor atlántico», y para que se pueda materializar, en el protocolo suscrito se sientan las bases para comenzar a dar los primeros pasos encaminándose las instituciones por esta sugestiva senda innovadora.

Germán Barrios aseveró que «el corredor atlántico es un generador de oportunidades, de empleo y de internacionalización de las empresas para las Comunidades que hacen frontera con Portugal, que junto a este país abarcan una extensión de 345.000 kilómetros cuadrados donde viven 25 millones de personas, el 44 por ciento de todas las que residen en la Península Ibérica».

El presidente del CES de Castilla y León también remarcó que el transporte de mercancías exige una doble línea electrificada de ferrocarril con una velocidad de al menos 50 kilómetros por hora. Son, en definitiva, unos mínimos en materia de infraestructuras en los que se va a poner el foco para también conectar las comunidades limítrofes con Portugal y con los principales puertos marítimos del país vecino.

Financiación europea

La obtención de fondos de los diferentes programas europeos es otro horizonte que quieren vislumbrar conquistar los responsables del CES. No en vano, se han consignado para el periodo comprendido entre los años 2020 y 2027 nada más y nada menos que 42.300 millones de euros desde los diferentes programas europeos. Se busca especialmente «una mayor calidad en infraestructuras», que tendría también como otro efecto especialmente positivo «poder fijar población».

De este modo, también se fomentaría la productividad de las empresas al disminuir su coste logístico, y además del empleo, también se aumentaría el Producto Interior Bruto (PIB), señaló Barrios.

Por su parte, el alcalde valoró en términos especialmente positivos que los responsables de los CES de estas cuatro Comunidades Autónomas hayan elegido la ciudad de Salamanca, y más concretamente el salón de plenos de su Ayuntamiento, para la firma del protocolo, que aspira a desarrollar e impulsar los territorios limítrofes con Portugal, al tiempo que recordó que desde la Junta de Castilla y León siempre se ha incidido en la apuesta por la mejora de las infraestructuras logísticas.–