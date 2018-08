«Recomiendan» conservar sólo un muro de los restos hallados en el solar junto a Monterrey Restos arquológicos en suelo del solar anejo al Paalacio de Monterrey. / WORD La decisión definitiva se tomará en la comisión de Patrimonio del próximo mes, pero algunas asociaciones ya han pedido una protección integral D.B.P. / WORD SALAMANCA Viernes, 3 agosto 2018, 11:17

El destino de los restos arqueológicos junto al palacio de Monterrey se decidirá en la comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León de septiembre. Durante el último encuentro de esta comisión se acordó informar que «el proyecto básico de hotel gastronómico de 5 estrellas en plaza de Monterrey 3.5 de Salamanca no afecta negativamente al patrimonio arqueológico, por lo que no existe inconveniente en el desmonte de los restos arqueológicos estudiados. No obstante, se recomienda conservar el muro de la pared sur del solar», apuntan desde la Junta. E insisten en que «es importante el hecho de que la conservación se trate de una recomendación».

La Asociación de Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio se dirigió la semana pasada a las Administraciones para pedir «la protección integral de los restos» ya que «suponen una nueva y relevante aportación al patrimonio arqueológico de Salamanca ya que permiten conocer mejor el pasado, historia y evolución de la ciudad en ese ámbito desde sus primeros pobladores». Las Administraciones «deben estar a la altura de las circunstancias, puesto que disponen de herramientas legales suficientes, a la hora de aprobar los proyectos urbanísticos y arquitectónicos de regeneración de una zona tan sensible».

«Ningún proyecto» debería redactarse «antes de los estudios arqueológicos»

Ayer apuntaron, respecto a los informes que maneja la Junta, que la recomendación de conservar el muro sur es «muy poco» para lo que esperaban. «Todo el patrimonio es importante y debe ser conservado. Se puede discutir si se puede volver a tapar o construir, pero no se puede destruir», afirman. Según su valoración, «ningún proyecto» debería redactarse «antes de los estudios arqueológicos» pertinentes porque «se supedita la conservación del patrimonio a un proyecto redactado meses antes. El conocimiento debe ser previo a cualquier proyectos constructivo».

La Asociación admite que tiene «no muchas esperanzas» puestas en que se conserven todos los restos e invita al dueño del terreno y a la administración a sentarse y hablar sobre cómo mantenerlos. Integrar éstos adecuadamente en el nuevo inmueble puede «enriquecerlo y distinguirlo». «Puede conservarse si a las administraciones les interesa y llegan a contraprestaciones con el dueño para que éste no pierda derechos».