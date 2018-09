FÚTBOL - Segunda B Razvan: «Primero que quede el Guijuelo, luego Unionistas y después el Salamanca CF UDS» Razvan sale a calentar antes de jugar contra la Ponferradina. / CDG El lateral rumano, tocado, no quiere correr riesgos pero se ve preparado para jugar este domingo en el Helmántico ante el Salamanca CFUDS JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Sábado, 22 septiembre 2018, 13:07

El lateral rumano Razvan regresó el pasado invierno al CD Guijuelo, el equipo que le colocó en el escaparate nacional para llevarle a jugar en Segunda División, pero se marchó cedido a Unionistas para ayudarle a subir a Segunda B. Tanto es así que marcó el gol del ascenso de penalti en el último suspiro del encuentro. Ahora, de nuevo en su 'casa', es duda por una pequeña microrrotura para el primer derbi salmantino de la temporada en Segunda B que enfrentará a su equipo al Salamanca CFUDS en el Helmántico el domingo.

«Es la jornada 5 y tampoco tenemos la necesidad de arriesgarnos demasiado, pero creo que voy a llegar», explica el lateral zurdo sobre su dolencia, que añade que «ha sido solo una microrrotura y podía haber sido más grave. Hay que tener cuidado porque yo apenas he tenido vacaciones y sabíamos que podía llegar algo parecido».

Esta temporada acompañan en Segunda B al asentado CDGuijuelo tanto Unionistas como el Salamanca CF, una situación que a ojos de Razvan «con sus ascensos, el Guijuelo ha pasado a un tercer plano y no me parece muy justo, la verdad, pero no pasa nada, nosotros vamos a seguir a lo nuestro. El que sea el mejor, que acabe más arriba».

Para Razvan, el duelo de este domingo no es especial para él por el hecho de haber jugado en Unionistas, gran rival 'ideológico' del Salamanca CFUDS. «No creo que sea especial por ello porque al final yo era jugador del Guijuelo cuando estaba en Unionistas y defiendo los colores del Guijuelo. Espero que sea un derbi muy bonito y contra un equipo nuevo, todos sabemos que no es la antigua UD Salamanca. Nosotros tenemos que luchar», afirma el rumano que no sabe si la afición de su rival el domingo le 'mirará' diferente a sus compañeros por haberle dado a Unionistas el ascenso a Segunda B con su gol. «No lo sé, ese no es mi problema. Me da un poco igual, estoy defendiendo los colores del Guijuelo. Tenía otras opciones a la de Unionistas y preferí quedarme cerca de Guijuelo. Era, soy y seguiré siendo del Guijuelo».

Tras cuatro jornadas, el CD Guijuelo acude al Helmántico con el deseo de dar un golpe encima de la mesa. «Hemos logrado las dos victorias en casa con mucho trabajo, fuera hicimos dos buenos partidos y al final perdimos. No creo que el Helmántico nos perjudique porque por el estilo de juego que tenemos nos puede dar un plus o ventaja, pero al final tienes enfrente un gran rival con buenos jugadores. Hay que salir a ganar».

El equipo chacinero está teniendo un duro calendario inicial. «En las primeras cinco o seis jornadas tenemos partidos muy complicados y creo que es mejor coger estos partidos ahora al inicio cuando los equipos no están tan asentados y nos vine bien, pero ellos seguro que también pueden pensarlo de nosotros», advierte Razvan, que no duda de la calidad del Salamanca CF UDS:«Tiene jugadores de otra categoría y al final acabarán estando arriba porque el equipo está hecho para eso. Pero al final lo importante es el grupo. Lo más importante es luchar y trabajar como equipo.. No sé quién es el favorito para este domingo, yo veo un partido al 50%, los partidos se ganan por pequeños detalles, así que espero que ganaremos nosotros».

El reto del Guijuelo este curso para Razvan debe esperar porque «no queremos ponernos un listón todavía en el Guijuelo, vamos a ir como se dice partido a partido porque si miramos ya al final de la temporada sería un error. Está claro que queremos mirar alto pero hay que trabajar para ello».

En cuanto a la posición que desea el lateral al final de los equipos charros, Razvan esgrime que «como jugador del Guijuelo está claro que quiero que mi equipo quede por encima y lo más alto posible, y luego les deseo lo mejor a los dos, especialmente a Unionistas por mi pasado allí y yo quiero ese orden, Guijuelo, Unionistas y Salamanca CF UDS».

El adiós del presidente

El presidente del CD Guijuelo Jorge Hernández confirmó esta semana en este diario que esta será su última campaña al frente del club, una situación que Razvan ve así: «Nosotros sabíamos algo, pero al final nunca se sabe si puede cambiar de opinión. Tenemos que centrarnos en lo deportivo porque al final nunca se sabe, el equipo puede terminar arriba y cambiar de opinión. Sería una pena que se fuera, para mí Jorge es como mi padre», finaliza el jugador.