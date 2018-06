FÚTBOL - Segunda División B Razvan: «Tenía muy claro por donde tirar el penalti era mi lado seguro» Instante en el que Razvan lanza el penalti del 3-1 en el minuto 95. / MARÍA SERNA El rumano, autor del tanto del ascenso a Segunda B de Unionistas, comparte cómo fueron esos minutos decisivos JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Domingo, 24 junio 2018, 12:45

Razvan, autor del tanto del 3-1 de penalti en el 95 que le dio el ascenso a Unionistas, señaló que «no ha podido acabar mejor para mí todo esto. Tenía claro desde el principio que tenía que aportar mi granito de arena al equipo y creo que al final lo he conseguido.Todos somos humanos, tenemos unas veces unos días buenos y otros malos pero lo he conseguido. No he pensado nada especial cuando he metido el gol... Tengo claro que esto es el trabajo de todo el año y es el trabajo de todos nosotros. Al final coges el balón y solo se puede hacer una cosa:meter el gol o meterlo. Tenía muy claro por donde tirar el penalti era mi lado seguro».

Jugadores, técnicos y canteranos celebran el ascenso. / MANUEL LAYA

Por su parte, el pichichi Cristo Medina expresó que «yo dije que no me iba del equipo a no ser que me echaran o dejara el equipo donde desapareció. Hemos cumplido y ahora toca disfrutar...Esta afición se lo merece. Yo le dije al míster antes del partido que si me aseguras que íbamos a pagar, que ni me pongas. Hoy no he podido meter gol, pero eso es lo de menos, aunque creo que he hecho un buen partido.Llevo unos años muy feliz aquí, yo tengo contrato y habrá que hablar, pero ahora no es el momento para hablar ni de mí ni de nadie y lo que toca ahora es disfrutar con nuestra afición».

Chuchi y Eslava siguen de rodillas el penalti de Razvan en la banda. / MARÍA SERNA

El palentino Chuchi Jorqués añadió que «yo vine a este equipo para ayudar, nunca vas a saber lo protagonista o no protagonista que vas a acabar siendo. Yo cuando hablé con el míster me dijo que necesitaba jugadores con personalidad, gente con carácter que le ayudara a conseguir el objetivo. Al final lo hemos conseguido, hemos sufrido pero ha merecido la pena. Cuando he tirado el penalti había pensado en si tirarlo al estilo Panenka, pero cuando estaba pensándolo, me he dicho:a ver si el portero ha visto el vídeo. He decidido tirarlo a ese lado, que también lo tiro ahí».

Chamorro y Abad abrazan a Razvan. / MARÍA SERNA

Y, por último, el capitán Chamorro, emocionado, significó que «es un día muy bonito y muy feliz. Quizás el fútbol me debía una, como quien me dice, por todo lo que me ha pasado este año.Ascender con este equipo, pero sobre todo con esta afición, es la repera, con todo lo que ha creado este proyecto y con todos los que estaban desde el primer día. Creo que todo esto es de alabar en el fútbol actual. Estábamos hablando cinco minutos antes de acabar el partido de que esto era de película. El que ha hecho el guión de esta película lo ha hecho precioso y al final la película se ha convertido en una historia muy bonita».