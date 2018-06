FÚTBOL Razvan, el autor del gol del ascenso de Unionistas, se despide por carta para volver al Guijuelo Razvan, instante después de marcar el tanto del ascenso a Segunda B de Unionista. / MARÍA SERNA El rumano regresa al club chacinero tras la cesión de seis meses en Unionistas de Salamanca JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 26 junio 2018, 14:14

Llegó a Unionistas hace seis meses cedido por el CD Guijuelo y Razvan ha sido clave en el ascenso de Unionistas de Salamanca a Segunda B. El lateral rumano anotó de penalti en el minuto 95 el tanto del ascenso del equipo de la capital ante el Socuéllamos poniendo así fin a su cesión para volver la próxima campaña al conjunto chacinero.

Razvan ha querido despedirse así de Unionistas con esta carta en sus redes sociales.

«Aquí se acaba nuestro pequeño pero intenso viaje chicos! Ha sido un placer formar parte de esta gran familia. Os merecéis todo lo bueno que os está pasando, ahora a disfrutar de una nueva categoría, con la misma humilidad y trabajo que encontré yo desde el primer día. Quería dar las gracias en primer lugar a Jorge Hernández (presidente del CD Guijuelo) porque sin él no podría haber disfrutado de lo que pude disfrutar en estos seis meses; lo segundo dar las gracias a Unionistas, a Sando, Teje, Tom, Astu y con algo más de cariño para Torrens, Alvarito y Garcy.... también a los fisios y los demás del cuerpo técnico, delegados, etc. Gracias AFICIÓN, no ha sido fácil, el fútbol es así, hay que saber aguantar las críticas, y saber sobre todo pasar por los malos momentos y disfrutar de los buenos con alegría! Gracias otra vez a todos, a mis compañeros desde el primero al último, me llevo unos amigos en el corazón para siempre! Gracias Unionistas, hola CD Guijuelo. Empezamos nuestro camino. Ha sido un placer. Nos vemos en la próxima temporada (No me metaís mucha caña)», se despide el jugador rumano.