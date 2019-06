FÚTBOL - Segunda B Raúl Ruiz pone fin a sus cinco temporadas en el CD Guijuelo Raúl Ruiz remata de cabeza. / María Serna El lateral no renovará con el club chacinero, del que se ha despedido en sus redes sociales JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 26 junio 2019, 17:14

El lateral alicantino Raúl Ruiz, formado en la cantera del Real Madrid, ha puesto fin a su etapa en el CD Guijuelo. El polivalente jugador ha anunciado a través de sus redes sociales que no continuará en la entidad chacinera la próxima temporada. El club charro quería renovarle pero el jugador emprenderá un nuevo camino.

«Quién me iba a decir hace cinco años cuando firmé en en Guijuelo que iban a pasar los mejores años de mi vida! Solo tengo palabras de agradecimiento hacia todas y cada una de las personas que componen ese gran club. Para mí es un orgullo haber defendido esta camiseta, siempre llevaré en mi corazón al CD Guijuelo. Muchas gracias a todos. Aquí tenéis a un chacinero más para siempre! Aúpa Guijuelo!», ha señalado el jugador.

Raúl Ruiz llegó en la temporada 2014-2015 al CD Guijuelo, con el que ha disputado en Segunda B nada menos que 167 encuentros.

El club también le ha despedido con una carta pública en sus redes sociales en la que destaca que «se va uno de los que hizo crecer el club, lo siente y lo puso,siempre por delante de otras opciones. No es fácil no volver a disfrutar de tu fútbol pero más duro es no disfrutarte más como persona ¡Guijuelo SIEMPRE será tu casa!», señala la entidad.