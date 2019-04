«Quiero que el que entre en el Ayuntamiento de Vega de Tirados siga su propia línea» José Luis García vivirá desde hoy sus últimas fiestas como alcalde de Vega de Tirados. / LAYA VEGA DE TIRADOS El municipio inicia hoy sus fiestas en honor al Cristo de las Aguas, las últimas para el regidor ocupando dicho cargo M. JESÚS GUTIÉRREZ / WORD VEGA DE TIRADOS Viernes, 26 abril 2019, 12:26

Los vecinos de Vega de Tirados disfrutarán desde hoy y hasta el próximo martes de sus fiestas en honor al Cristo de las Aguas, las cuales serán las últimas que viva José Luis García como alcalde del municipio, ya que no se presenta a las próximas elecciones municipales. Sobre las fiestas y su gestión habla en esta entrevista.

–Esta noche se inician los festejos con un recorrido de peñas, concurso de disfraces y discoteca, ¿se ha incluido alguna novedad en la programación de este año?

–La estructura principal es la misma que otros años, aunque se han incorporado pequeñas cosas como, por ejemplo, un mago el martes después de la paella, aprovechando que el miércoles es fiesta, para alargar un poco más la última jornada; o la ronda de la tuna, pintacaras... siempre incluimos o variamos algo.

-El pregón todos los años corre a cargo de una peña, ¿en esta ocasión será igual?

-Sí, este año será la peña más joven de Vega de Tirados, de las últimas formadas, la Peña Life Vega, compuesta por jóvenes de 14 a 17 años más o menos, la que dirá el pregón mañana a las 20:30 horas.

-¿Cuántas peñas suele haber en Vega de Tirados en fiestas?

-Unas siete u ocho, aunque hay veces que algunas se disuelven y se forman otras nuevas.

-Un acto que no puede faltar en estas celebraciones es el homenaje a los mayores...

-La verdad es que es uno de los actos principales, que se hace con mucho cariño y en el que pasamos un rato junto a ellos, además de entregar las placas a las dos personas más mayores que no las han recibido antes. Es un acto entrañable y tendrá lugar el domingo.

-Los actos religiosos en honor al Cristo de las Aguas y la degustación del hornazo serán los actos principales del Lunes de Aguas, como siempre.

-Sí, son los actos más tradicionales e invitamos a todos los que quieran venir a comer el hornazo aquí.

-En un mes serán las elecciones municipales, a las que ya no se presenta, por lo que éstas son sus últimas fiestas como alcalde, ¿cómo las vivirá?

- No me presento a las elecciones, llevo tres legislaturas al frente del Ayuntamiento y creo que ya debe entrar otra gente. Respecto a las fiestas, las viviré como siempre, preocupado y con los nervios típicos de que salgan todas las cosas bien..., y mirando al cielo para que no llueva y haga buen tiempo. El próximo año seguro que las viviré de otra forma.

-Después de estos doce años como alcalde, ¿qué balance realizaría?

-En este tiempo hemos tratado de hacer todo lo mejor posible, pero debe ser la gente la que haga una valoración de la gestión. Se ha conseguido que Vega de Tirados sea un pueblo tranquilo, se ha quitado toda la deuda del Ayuntamiento, dejando las cuentas saneadas, y se ha llevado a cabo una política de mantenimiento no de grandes cosas. Nos hemos centrado en los servicios básicos -agua, luz, saneamiento...- y hemos arreglado lo máximo posible. Hace poco hemos acabado de cambiar la tubería de agua que va a la entidad menor, a Tirados de la Vega, para que no dé problemas y se ha cambiado completamente, porque la anterior estaba muy vieja. Y hemos hecho, principalmente, cosas esenciales para el día a día del pueblo, aunque no se vean: por ejemplo, en estas tres legislaturas hemos cambiado dos veces las luminarias, para adecuarlas a un menor consumo y una mejor calidad, consiguiendo un ahorro importante para el pueblo en cuanto al gasto.

-Y en estas tres legislaturas, ¿se podría decir que le ha quedado alguna espinita clavada, algún proyecto que no haya podido realizar?

-Siempre quedan cosas. Desde un principio me hubiera gustado, aunque después hemos visto la dificultad que existía, la depuración de aguas, pero no se ha podido hacer, espero que los que entren puedan llegar a conseguirlo. Sí hemos logrado otras cosas importantes como el arreglo de la carretera a Salamanca y Vitigudino, con ayuda de Diputación, que era una de nuestras mayores reivindicaciones.

-En las listas a las elecciones hay personas que están ahora con usted en el Ayuntamiento, ¿le gustaría que si salen elegidos, sigan la línea que usted ha marcado?

-Yo quiero que el que entre siga su propia línea, mirando por el bien del pueblo y por la gente de aquí. Que hagan las cosas según ellos crean oportuno; siempre conviene que el que entre haga las cosas como él las vea, después de valorarlo, porque hay muchas formas de verlas.