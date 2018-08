«¡Queremos votar en elecciones!»

«Ciertas personas no podemos votar y queremos hacerlo, no por tener discapaciadad no contar con ese derecho, las personas somos iguales, queremos la igualdad de oportunidades, y también para votar», manifestaba ayer uno de los 21 jóvenes con discapacidad intelectual que fueron recibidos ayer por la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Cristina Klimowitz, en el salón de recepciones del Ayuntamiento.

Este grupo disfrutarán durante las próximas semanas (hasta el 23 de agosto), de diferentes actividades dentro de la Campaña de Verano que promueve el Consistorio de la capital. Y lo hacen entre las 9:30 y las 13:30 horas en el CEAS de la zona centro, con propuestas enfocadas a facilitar la integración. Una de sus actividades es la visita al Ayuntamiento, donde en cada edición son recibidos por un concejal, un momento que aprovechan para trasladar sus inquietudes y propuestas para aquellos que gobiernan las decisiones de la ciudad.

Lo primero que hizo Cristina Klimowitz fue darles la bienvenida, y ellos previamente le habían recibido con un sonoro aplauso. La concejala también detalló que en esta ocasión habían alargado su campaña de verano, «en lugar de 15 días hasta el 23 de agosto, porque queríais tener más tiempo, y así poder visitar lugares de interés, como la Policía Local o los Bomberos.

Esta responsable recordó que la intención es que la ciudad «sea para todos», y que los vecinos se sientan «integrados». Después llegó el turno de preguntas y propuestas. En los primeros turnos de intervención, el tema se repitió, la inquietud de que las personas con discapacidad puedan votar en las elecciones, las más cercanas, las municipales y autonómicas de 2019. En este sentido, Klimowitz no dudo en manifestar su apoyo para que así sea, «y estudiaré el tema», se comprometió ante los jóvenes. «Apoyamos que podáis votar, no os podéis sentir marginados por la discapacidad, como en el acceso al empleo o la toma decisiones». Respecto al empleo, la concejala recordó que el Ayuntamiento siempre dispone de plazas para personas con discapacidad, «ahora contrataremos a varias».

Otro de los jóvenes también reclamó poder sentarse en una mesa electoral como un ciudadano más que sí lo pude hacer. Pero más allá del tema vinculado a las elecciones, este grupo también manifestó otra serie de problemáticas que han detectado en la ciudad, y que van, desde la falta de civismo de algunos ciudadanos que no recogen los excrementos de sus mascotas, el mal estado de algunas papeleras de la ciudad o la falta de bozal de los perros, entre otras.