«No queremos hacer Villa Arriba y Villa Abajo, todo es una fiesta del comercio» Soraya Mangas muestra uno de los abanicos que incluye la programación de ambos martes. / S.G. CIUDAD RODRIGO Esta semana el Martes Chico y la siguiente el Martes Mayor convierten estas fechas en unas de las más animadas a lo largo del año

Como sucede a la hora de organizar otros acontecimientos a lo largo del año, este año el Martes Chico y el Martes Mayor tampoco han estado exentos de polémica y todo debido a cierto malestar con las fechas que en ambos casos se han adelantado una semana con respecto a lo tradicional.

«Estos martes han sido un poco guerreros por el tema de las fechas», reconoce la edil de Ferias, Comercio y Mercados, Soraya Mangas, «al principio tuvimos una primera reunión y parece que había más o menos acuerdo y el número de representantes de comerciantes presentes era equiparable entre la zona centro y la zona en la que se desarrolla el Martes Chico; en la segunda reunión, los comerciantes del Martes Chico estaban más molestos con el cambio de fechas e hicieron un escrito y al final fueron ellos los que se allanaron y aceptaron el cambio».

La edil tiene claro su posición: «Al final, a mí me toca velar por el comercio en general no por los de un sitio o por los de otro, era una decisión para el bien del comercio en general y así me mantuve». Por otra parte, «es una fiesta del comercio mirobrigense y hemos querido aunarlos este año, no queremos hacer Villa Arriba y Villa Abajo, es la fiesta de exaltación del comercio tanto un martes como otro», insiste.

Dentro de esa idea de unir, se ha producido un cambio en la imagen de estos martes y se ha editado un cartel conjunto, «ya no es el maxi programa que hacíamos antes, carteles separados. Hemos optado por hacerlo conjunto y darle mejor imagen, intentando que el cartel llame la atención, impacte y luego la programación la hemos plasmado en unos abanicos».

Al corriente de pago

De momento, no se ha desvelado el número de puestos que participarán en una y otra cita aunque se espera que sea «parecido» al de años anteriores, rondando o superando, incluso, los 200 participantes. «Este año con la nueva exigencia de la ley tenemos que comprobar que todos los solicitantes estén al corrientes de pago con la Seguridad Social y Hacienda y es un trabajo un poco más arduo para los técnicos que tienen que comprobar toda esa información pero sí, más o menos esperamos que haya el mismo número de puestos que en años anteriores».

En el caso del Martes Chico sumará casi dos días de fiesta, mañana lunes, por ejemplo, Carlos García Medina, pintor mirobrigense, abrirá la fiesta con su pregón y a continuación se ha programado una actuación musical. «Estoy agradecida a los hosteleros y comerciantes porque al final, gracias a su esfuerzo, que este año costó un poco más por la polémica de las fechas, buscaron pregonero y del concierto se hacen cargo los hosteleros». Destaca que «está todo muy organizado y cada vez que decidían algo nos lo comunicaban para que hubiera coordinación y eso es de agradecer».

El día de la fiesta propiamente dicha, los comerciantes de la zona contratan una charanga para animar durante el día y no son pocas las actividades paralelas que se irán sucediendo tanto para niños como para adultos. En opinión de la edil, «todo tiene cabida, se van uniendo actividades y una parte es más infantil, otra de asociaciones de diversos tipos y todo entra del abanico del martes y lo hace más completo».

Por supuesto, esta doble fiesta del comercio lo es también de la hostelería aunque «a veces es difícil mantener el equilibrio porque son intereses incompatibles», asume, «entiendo que los hosteleros tienen ganas de hacer muchas cosas y por lo que se opta es porque sea todo fuera del horario establecido como comercial. Mientras que están los puestos, salvo la charanga que promueven ellos, intentamos que no se centre solo en la hostelería que la gente dé la vuelta por los puestos y luego ya por la tarde que se divierta».

Toda esta programación, y mucha otra específica del verano, intenta que se active la vida comercial y social de la localidad, «los hosteleros y los comerciantes nos dicen que julio está más flojo y lo que queremos es que se anime un poco con la excusa».

En su día se planteó igualmente, por parte de algún empresario, que el cambio de fechas podría despistar a mucha gente y disuadirlos de acudir a Ciudad Rodrigo pero según confirma la edil, «eso de que la gente no se entera estamos comprobando que no es así, la gente está preguntando a la crítica hora cuándo es la fecha de celebración de ambas fiestas».

Soraya Mangas es consciente de que durante estos meses de verano se concentra la parte más fuerte de sus delegaciones, en el caso de los martes a través de la delegación de Comercio y la Feria del Caballo que tiene lugar en septiembre, mediante la de ferias.

«En la parte del comercio, salvo las navidades, cuando más movimiento hay es con los dos martes», sin olvidar que «el mercado de las verduras que todos los martes del año se instala en la plaza del Buen Alcalde también cambia un poco con respecto al resto del año y se conceden licencias temporales».

Además, este año se ha programado junto con la Federación de Empresarios de Ciudad Rodrigo y comarca, Afecir, un mercado de verano que se sucederá los viernes del mes de agosto entre las 21:00 y las 00:00 horas en la plaza del Conde.

Ocho serán los puestos participantes y el objetivo no es otro que «incentivar el comercio local dentro de unos horarios que no son los habituales».

Antes de que concluya el año, además de todas estas actividades, Soraya Mangas deberá darla vida a la Feria del Caballo para la que ya tiene algunas cosas programadas, a la última de las ferias del año, la de San Andrés, que se celebra cada 30 noviembre y cuya parte central es la lonja de ganados en la que se produce la primera cotización del cerdo ibérico de bellota de la campaña aunque todavía hay tiempo.