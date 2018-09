SALAMAQ'18 «Queremos fomentar la cultura de la miel y que se diferencie la que tiene calidad» Santiago Canete, junto a una de las marcas de la cooperativa : / LAYA Santiago Canete - Presidente de Reina Kilama Esta cooperativa de la Sierra de Francia, con 150 socios, presenta en Salamaq la comercialización de una de sus marcas, 'Sierras de Valero' EVA CAÑAS / WORD SALAMANCA Sábado, 8 septiembre 2018, 13:03

La cita con Salamaq se convierte para Reina Kilama en un escaparate donde dar a conocer sus seis variedades de miel además de ampliar el mercado interior o exterior. En esta ocasión también lanzan una de sus marcas de gran calidad, 'Sierras de Valero' , con una nueva imagen y formato.

- ¿Qué aporta una cita como Salamaq a su cooperativa?

- Es dar a conocer al consumidor lo que es la miel natural, y que se produce aquí en Salamanca, que es de una excelente calidad y que la gente venga y pueda probarla y diferenciarla. Queremos hacer consumidores de miel y cultura de la misma. Nosotros producimos seis tipo diferentes de miel y la gente puede probarlas. Lo que intentamos hacer es publicidad del consumo de la miel natural, buena y de calidad, y que la gente aprenda a diferenciarla, que la busque en los supermercados.

- ¿Qué supone esta feria a nivel de contactos para ampliar vuestro mercado?

- No supone que todos los años puedas cerrar operaciones, porque es algo costosos y difícil, pero ese es nuestro objetivo, del equipo de ventas de Reina Kilama, la búsqueda continúa de clientes y abrir nuevos mercados. El jueves estuvimos reunidos con una empresa de China, otra de Singapur y una italiana, y las expectativas malas no son, pero ellos tienen que buscar su hueco de mercado de nuestro producto y que le encaje el precio.

- ¿Cuántos socios conforman en la actualidad ReinaKilama y cuál es la situación actual de la misma?

- Somos 150 socios y la producción, el año fue especialmente mala y este, en polen ha sido todavía peor, y no podemos echar la culpa a la sequía y al clima. En este caso hemos pagado las consecuencias del año anterior de la sequía por la mortandad que había habido, en torno a un 50% de colmenas que han muerto. Y los apicultores hemos tenido que intentar reproducir, llenar cajas vacías, hacer colmenas y mantener la explotación. En ese aspecto el apicultor está contento, ha hecho colmenas y reproducido abeja, pero eso implica que no puedes producir, u se disminuyes tanto en polen como en mil.Pero no podemos decir que ahora la culpa es del tiempo. Si hay que decir que el verano no ha sido nada bueno y ha afectado a las mieles de la época estival, un clima incierto en Castilla y León, con tormentas, más bien frío, una semana de calor. Ahora estamos con la producción de las mieles encina, en septiembre.

- ¿Qué expectativas hay en relación a la producción de este año?

- En octubre y noviembre veremos las cifras reales de producción de este año, pero ya sabemos que de polen serán malas, menores que el año pasado, pero hasta finales de año no sabremos el balance definitivo.

- ¿Qué proyectos de futuro tienen en marcha?

- Siempre estamos evolucionando en la cooperativa, y entre otras cosas, hemos ampliado las instalaciones, con nuevas salas de reunión, una máquina más en la zona de laminado de cera, ampliada la zona de limpieza y selección de polen con otra cinta más para dar doble empleo. En nuestra cooperativa siempre luchamos y defendemos el empleo en la zona y poder crearlo, en este caso, se dobla. Y además, hemos hecho nueva la zona de envasado de miel. Contamos con una nueva línea de envasado y esperamos ir amortizándola con la producción que llegue. Con este cambio tendrán más agilidad en el envasado, con máquinas adaptadas para la nueva marca que sacaremos al mercado de 'Sierras de Valero'.

- ¿En qué va a consistir el nuevo lanzamiento de 'Sierras de Valero'?

- Esta marca tendrá nueva imagen y formato, la estamos presentando en esta feria, en Salamaq, hemos traído unas muestras. La marca ya la teníamos en la cooperativa pero la estamos introduciendo más en el mercado. Vamos a envasar con esta marca, con nuevos formatos, diferentes a los que teníamos nuevo etiquetaje, diferente a lo que teníamos, y con mieles de muy alta selección y calidad. En especial, en 'Sierras de Valero' irán las mieles de encina seleccionadas, de alta calidad, y de cantueso, principalmente. Hasta ahora existía la marca pero no la estábamos comercializando, que es lo que iniciaremos ahora.

- ¿Hasta qué mercados exteriores llega Reina Kilama?

- Nuestras mieles están llegando prácticamente a toda Europa, a Japón, a Corea del Sur, Arabia Saudí, entre otras. Siempre estamos trabajando para abrir nuevos mercados.

- Dentro del mercado de la miel, ¿en qué posición se encuentran?

- A nivel nacional nuestras mieles están en las primeras posiciones, porque además, algunas solo las producimos nosotros, en nuestra zona, como la de encina o de cantueso.