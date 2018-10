IU se queda sola y el Consistorio descarta asumir la limpieza viaria Un operario del servicio de limpieza en la zona de la Colada realizando su tarea. / S.G. CIUDAD RODRIGO El informe técnico ha dictaminado que, con la gestión indirecta del servicio, el Ayuntamiento se ahorra 338.030 euros SILVIA G. ROJO CIUDAD RODRIGO Martes, 30 octubre 2018, 13:51

La comisión de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha rechazado con los votos en contra del Partido Socialista, Ciudadanos y Partido Popular, la propuesta de remunicipalización del servicio de limpieza viaria efectuada por Izquierda Unida-En Común.

De manera general, la negativa de los tres grupos se fundamenta en el informe realizado por el interventor municipal quien resume, tras un análisis, que: «Desde le punto de vista de la estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y asignación eficiente de recursos públicos, procede gestionar el servicio que nos ocupa de manera indirecta ya que supondría, en principio, un ahorro para el Ayuntamiento de 338.030,39 euros en cómputo total de la vida del contrato, 10 años».

La situación que se ha derivado no ha caído nada bien en las filas de Izquierda Unida, cuyos representantes convocaron una rueda de prensa tras esa comisión para hacer sus consideraciones, una de ellas, una llamada a que «el PSOE cambie su postura» pues entiende que es lo que han defendido en otros momentos, la asunción de diversos servicios por parte del Consistorio.

En cualquier caso, y a pesar de que el servicio saldrá a licitación pública, desde la formación no discuten que el informe no esté hecho bien «sino que no se compara lo mismo». Sobre esta cuestión, el informe del interventor viene a decir que la subrogación de los trabajadores de ese servicio supondría equiparar el sueldo con el de los trabajadores municipales que desempeñan tareas de categoría similar, lo que traducido en números se aprecia mucho mejor: un peón pasaría de cobrar 14.817,36 euros brutos a 18.000 euros, y en opinión de Domingo Benito «eso es muy discutible y eso no es comparar la mismo». Y añade: «si uno considera que por ser trabajador municipal se va a subir el sueldo el 20%, eso va a subir de manera importante los costes salariales».

El análisis que hace o la vuelta que se da a la situación por parte de Domingo Benito es que «la decisión de externalización no debe hacerse para pagar menos».

Por parte del PSOE, el alcalde, Juan Tomás Muñoz, matizó que su partido «siempre ha optado por los servicios públicos y la remunicipalización» y este planteamiento se llevó a la asamblea del partido que consideró que «no podemos ir en contra de los servicios técnicos, es un escenario nada factible para iniciar el proceso de remunicipalización».

La postura del otro socio del tripartito, Ciudadanos, tampoco ha sorprendido pues por manifestaciones previas se intuía que iba a rechazar esa remunicipalización.

«Valoramos fundamentalmente el informe que hace la intervención del Ayuntamiento, que es quien nos tiene que asesorar», declaró el portavoz de la formación, Joaquín Pellicer, «este informe es muy claro tanto en el tema económico como en la situación en la que quedarían los trabajadores que actualmente no está catalogada, no se recoge en ninguna de las figuras de la administración», por lo tanto, aprecia que ese informe «es concluyente y estamos en contra de la propuesta que hace Izquierda Unida».

En el caso del PP, Marcos Iglesias incidió en que su grupo también «ha avalado el criterio técnico» y además, «la opción más económicamente sostenible es al gestión indirecta y la que menos garantiza los derechos laborales del personal que actualmente trabaja en la empresa es la remunicipalización».

Marcos Iglesias aprovechó para introducir el sesgo político, «se pone de manifiesto de nuevo la falta de uniformidad de las tres formaciones del tripartito, se ve claramente una gran tensión que va en detrimento de los intereses de Ciudad Rodrigo».

Con Ciudadanos y PP casi en contra desde el principio, la propuesta ya no hubiera salido.